Troisième opposition pour longtemps

Je viens de recevoir un courriel de Gabriel Nadeau-Dubois, dans lequel il écrit notamment ceci : « Une autre décision cruciale attend les délégué-es cette fin de semaine, soit celle de fusionner avec Option nationale, pour que Québec solidaire devienne la grande maison de tous les indépendantistes progressistes. » Si je comprends bien, les péquistes sont exclus de la liste des indépendantistes progressistes.

Au lieu de chasser sur les terres du PLQ et de la CAQ, ce petit parti sectaire chasse sur celles du PQ. Voilà pourquoi il ne récoltera pas plus que 15 % des votes en 2018 (et il en sera de même en 2022) et qu’il se prépare à laisser le pouvoir à la droite. Mais comme les quésolistes ont la prétention de connaître seuls la vérité, cette perspective ne les indispose aucunement.