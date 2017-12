Québec laissera Ottawa s’occuper de l’octroi des permis de production de cannabis

La ministre Lucie Charlebois souhaite qu’« à compétences égales », Ottawa favorise les producteurs québécois de marijuana, mais refuse néanmoins de rapatrier les compétences fédérales pour l’octroi de permis de production de cannabis.

« Je comprends qu’on veuille faire de la politique et qu’on veuille nationaliser les choses, mais sincèrement, c’est de la drogue, le cannabis. Ce n’est pas un plant de tomate », a déclaré la ministre déléguée à la Santé publique jeudi, en marge des consultations sur le projet de loi encadrant la légalisation du cannabis.

La société Hydropothecary est l’unique producteur québécois de marijuana à faire partie de la liste des producteurs autorisés de Santé Canada. L’entreprise Aurora produit aussi de la marijuana au Québec, à Pointe-Claire, mais son siège social est en Alberta.

Pourtant, « ce n’est pas des bananes ça, on peut le produire ici », a fait valoir le président des producteurs de serre du Québec, André Mousseau, devant les parlementaires.

« Quand on a compris qu’un [seul producteur] a été accepté, on s’est dit : il y a quelque chose qui cloche. On préférerait de beaucoup que ce soit notre ministère de l’Agriculture qui le prenne en charge », a-t-il dit au sujet de la délivrance de permis de production.

Le cofondateur d’Hydropothecary, Sébastien St-Louis, ne s’opposerait « pas du tout » à une telle prise de contrôle par Québec. « Attention au dédoublement de la réglementation », a-t-il cependant averti. « Les conditions sont extrêmement lourdes », a-t-il souligné.

Il a soutenu que sa demande de permis de production lui a demandé deux ans de travail et coûté 15 millions de dollars.

Une politique de production québécoise

Le Parti québécois s’est rangé derrière les Producteurs en serre du Québec. « Santé Canada n’a plus d’affaire dans ce dossier-là, à partir du moment où c’est du cannabis récréatif. Point final. Où est le gouvernement du Québec ? » a demandé le député Sylvain Pagé.

Selon lui, la prise de contrôle de l’octroi de permis de production par le ministère de l’Agriculture permettrait de « créer des emplois un peu partout au Québec », en vertu d’une « politique de production québécoise ».

La ministre Charlebois a plutôt suggéré d’adopter une approche inspirée de la discrimination positive. « Ce qu’on va faire, c’est dire au gouvernement fédéral : […] à compétences égales, on souhaite que nos producteurs québécois aient les mêmes chances, les mêmes permis », a-t-elle déclaré.

La Coalition avenir Québec a quant à elle rappelé qu’à son avis, le projet de loi de Québec est trop permissif. « Le Canada va devenir Amsterdam », s’est désolé le député André Spénard.

Âge légal

Si la CAQ devait former le gouvernement au terme de l’élection générale d’octobre 2018, elle pourrait « possiblement » rehausser l’âge légal de consommation de la marijuana à 21 ans, a attesté le député de Beauce-Nord.

De son côté, le député solidaire Amir Khadir a rappelé que son parti souhaite que la production de marijuana à des fins personnelles soit autorisée dans les résidences privées, et ce, afin de créer « les conditions les plus favorables pour sortir la pègre et le crime organisé » du marché du cannabis.