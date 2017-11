Le numéro 2 de l’UPAC démissionne

Le numéro 2 de l’Unité permanente anticorruption (UPAC), Marcel Forget, démissionne.

« Dans la foulée des articles du Journal de Montréal [sur de possibles ventes d’actions sans autorisation], M. Forget a préféré se retirer afin de ne pas nuire à l’organisation. Par ailleurs, aucun acte illégal n’est reproché à M. Forget », a annoncé le commissaire à la lutte contre la corruption, Robert Lafrenière, par voie de communiqué.

Marcel Forget était commissaire associé aux vérifications de l’intégrité des entreprises. Il évaluait pour l’Autorité des marchés financiers (AMF) la probité des entreprises qui entendent mettre la main sur un contrat public. Le commissaire associé Michel Petit assurera l’intérim.

À peine une heure plus tôt, le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, avait appelé Marcel Forget à quitter son poste afin de ne pas entamer davantage la confiance du public à l’égard de l’institution policière. « Dans les circonstances, je ne pense pas qu’il soit l’homme de la situation. Je pense qu’il devrait lui-même en arriver à cette conclusion », avait-il déclaré lors d’un impromptu de presse jeudi avant-midi.

Le numéro 2 de l’UPAC s’était retrouvé une nouvelle fois dans l’embarras jeudi matin. Des policiers ou ex-policiers disent avoir acheté des actions d’une entreprise controversée par l’intermédiaire ou à la recommandation de Forget — qui ne détenait pas de permis de courtier — dans les années 1990 et 2000, a révélé Le Journal de Montréal.

D’autre part, Martin Coiteux a fait connaître jeudi un lot d’amendements au projet de loi 107, qui vise à accorder plus d’autonomie à l’UPAC.

M. Coiteux propose d’instituer un comité de surveillance des activités de l’UPAC, dont les trois membres seront nommés par au moins les deux tiers des membres de l’Assemblée nationale. Le comité sera chargé de « donner son avis » notamment sur l’administration des enquêtes pénales et criminelles effectuées ainsi que sur les suites données aux dénonciations d’actes répréhensibles reçues par le commissaire à la lutte contre la corruption, et ce, « après avoir procédé aux vérifications et examens nécessaires ».

« [Ces mesures feront] en sorte que la transparence de l’institution elle-même, puis la confiance envers l’UPAC, vont s’en trouver rehaussées », a fait valoir le ministre libéral.

D’autres détails suivront.