Liaison Québec-Montréal: le train à grande fréquence ne séduit pas Québec

Le ministre des Transports, André Fortin, refuse pour l’instant de donner son appui moral au projet de train à grande fréquence (TGF) de VIA Rail entre Québec et Windsor. « Si VIA Rail veut déposer un projet qui passe par Trois-Rivières et que le gouvernement fédéral veut investir dans ce projet-là, tant mieux », s’est-il contenté de dire à l’Assemblée nationale mercredi.

L’intérêt manifesté par le premier ministre Philippe Couillard à l’égard d’une liaison « moderne, durable, futuriste » entre Montréal et Québec — un monorail à grande vitesse (MGV), par exemple — a choqué des gens d’affaires de la Mauricie. Ils s’inquiètent de voir le projet de TGF — qui relierait notamment les villes québécoises de Montréal, Trois-Rivières et Québec — dérailler.

« On demande aux Québécois de penser avec nous à un projet d’avenir, à un projet qui sera bon pour l’an prochain, pour les prochaines années, pour les prochaines générations. Nous, on pense à 2050, on ne pense pas à 1950 », a déclaré M. Fortin.

Il répondait à l’élu caquiste Benoit Charette, qui lui reprochait de préconiser un MGV afin d’assurer la liaison entre Québec et Montréal au détriment d’un TGF, qui est « largement documenté » en plus d’être « largement appuyé par les communautés d’affaires et les municipalités ».

En effet, le gouvernement fédéral étudie depuis un an déjà des « modèles d’affaires » de TGF ainsi que de remplacement de la flotte de locomotives et de voitures du corridor Québec-Windsor par de l’équipement moderne carburant possiblement au diesel et à l’électricité.

Pour l’heure, M. Fortin refuse de demander à Ottawa d’appuyer financièrement le projet. « Avant toute chose, si le fédéral a un projet pour un lien rapide, nous l’encourageons à nous le déposer », a dit son attachée de presse, Marie-Pier Richard, mercredi soir.

La concrétisation du TGF demeure toutefois une priorité aux yeux du député de Trois-Rivières, Jean-Denis Girard. « Je planche sur la solution réalisable à très court terme : le train à grande fréquence. C’est un outil de développement économique très important pour Trois-Rivières », a-t-il déclaré au quotidien Le Nouvelliste à dix mois des prochaines élections générales.

Le monorail : un « rêve folichon » ?

Le professeur à Polytechnique Montréal Aurelian Vadean ne retiendrait « pas du tout » la technologie du MGV pour assurer « une liaison entre Montréal et Québec ».

« Ce serait mieux si on se concentre sur une [agglomération] avec un fort achalandage, comme Montréal, avant de penser [à relier des] régions », explique-t-il dans un entretien avec Le Devoir.

De concert avec un groupe d’étudiants, notamment de Polytechnique Montréal et de HEC Montréal, M. Vadean avait évalué en 2011-2012 la faisabilité du projet de suspendre des navettes de la taille d’un autobus à un rail soutenu par des pylônes de plus de 10 mètres.

« On a trouvé que les risques financiers, économiques sont beaucoup trop importants. [Il faudrait retenir une] solution rodée plutôt que de se lancer dans quelque chose qui est très original, qui va, c’est sûr, nous apporter de la visibilité, mais… Je ne pense pas qu’on est dans une situation où on prend des risques aussi grands », souligne-t-il.

Le professeur Aurelian Vadean se dit néanmoins disposé à poursuivre des recherches afin de trouver une « solution qui exploite l’énergie électrique ».

« C’est assurément la voie à suivre. Un monorail qui n’est pas suspendu, mais posé sur les rails ou en lévitation, ça peut être intéressant », suggère-t-il au Devoir.

Le directeur général de l’Institut de recherche en économie contemporaine (IREC), Robert Laplante, soutient quant à lui que le MGV constitue à la fois un projet de transport carboneutre et de structuration du territoire intéressant.

« C’est un projet qui fait rêver beaucoup, beaucoup de Québécois… Et ce n’est pas un rêve folichon. C’est un rêve qui leur permettrait de se représenter et d’habiter le territoire d’une façon radicalement nouvelle », fait valoir le directeur du rapport de recherche « L’électrification du transport collectif : un pas vers l’indépendance énergétique du Québec » (2010). « Imaginez seulement le développement du Bas-Saint-Laurent, si vous pouvez faire Montréal-Rimouski en deux heures. »