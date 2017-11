Le député François Gendron s’excuse d’avoir utilisé le mot «nègre» devant des élèves

Le député péquiste et vice-président de l’Assemblée nationale François Gendron s’est excusé, mercredi matin, d’avoir utilisé le mot « nègre » devant des élèves d’une école secondaire de Québec.

« En 2017, par rapport à la présence légitime de la diversité, c’est une expression qu’on n’a pas d’affaire à utiliser », a-t-il convenu. « On n’a pas le droit d’utiliser cette expression-là dans le contexte d’aujourd’hui », a-t-il ajouté.

Le réseau CTV a révélé mardi que François Gendron a utilisé l’expression « travailler comme un nègre » devant une classe d’élèves de l’école La Camaradière, à qui il présentait le fonctionnement de l’Assemblée nationale. Il faisait référence à la grande charge de travail qui lui incombait quand il était ministre des Ressources naturelles.

Dans une lettre de plainte, la direction de l’école a écrit que « certains élèves haïtiens et africains ont été choqués par l’emploi de cette expression », selon CTV.

Le choix des mots du vice-président de l’Assemblée nationale était « déplacé, parce que le mot “nègre” est péjoratif », a fait valoir l’école secondaire.

« Elle voulait avoir une lettre d’excuses, je lui en ai fait une, et c’est réglé », a tranché François Gendron.

« Il l’a dit sans vouloir offenser qui que ce soit, il s’en est excusé, ne l’utilisera plus et pour moi, ça suffit », a aussi réagi son chef, Jean-François Lisée. « À mesure que la société évolue, qu’on a plus conscience de l’importance de l’égalité et de l’impact de certains mots face à certaines communautés, surtout lorsqu’on est des personnalités publiques, on doit faire attention. Et ça, c’est une expression à bannir », a-t-il conclu.

Le ministre de l’Immigration, David Heurtel, a dit souhaiter que cet épisode devienne une occasion de « sensibiliser et d’éduquer » la population sur les raisons pour lesquelles « ce mot-là est complètement inacceptable ».

« On a eu un épisode semblable autour de l’émission Occupation double. Qu’est-ce qu’on a fait ? On a réagi, a-t-il rappelé. Le fait est que nous sommes en 2017. Peu importe la génération à laquelle on appartient, on doit tous évoluer. »

— Avec Marco Bélair-Cirino