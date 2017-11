150 ans du PLQ: le retour à Adélard Godbout de Philippe Couillard

Cette fin de semaine, le Parti libéral du Québec a célébré son 150e anniversaire. Ce n’est pas rien. Il est le seul parti représenté à l’Assemblée nationale dont les origines précèdent la création de la fédération canadienne. Au fil du temps et de schismes, le PLQ a d’ailleurs la particularité d’avoir donné naissance à ses principaux adversaires. Ce fut le cas de l’Union nationale, formée de la fusion entre le Parti conservateur et de l’Action libérale nationale de dissidents libéraux. Ce fut ensuite le cas du Parti québécois, issu de la fusion du Ralliement national et du Mouvement souveraineté–association de l’ancien ministre libéral René Lévesque. C’est aujourd’hui le cas de la Coalition avenir Québec, qui fusionna avec l’Action démocratique du Québec fondée notamment par Jean Allaire.

L’ancien chef libéral Claude Ryan a résumé ainsi les valeurs du Parti libéral du Québec à travers le temps : « la primauté des libertés individuelles, l’identification au Québec, l’accent sur le développement économique, l’engagement envers la justice sociale, le respect de la “société civile”, l’attachement envers la démocratie et l’appartenance canadienne ». Selon les chefs et les époques, certaines de ces « valeurs » ont certes pris le pas sur d’autres. Le mandat de Philippe Couillard aura cependant marqué une rupture certaine sur le plan idéologique avec l’esprit de la Révolution tranquille.

Pour Philipe Couillard, la primauté des libertés individuelles a pris le pas sur son identification au Québec. Le développement économique a également supplanté la défense de la justice sociale. Le gouvernement Couillard a aussi procédé à un plan de rigueur budgétaire sans pour autant y impliquer les acteurs de la société civile. Les structures de coordination régionale furent au contraire abolies. Enfin, contrairement aux autres chefs libéraux depuis la Révolution tranquille, il a clairement fait de son appartenance canadienne le fil conducteur de son engagement politique. Jamais depuis Adélard Godbout, qui gouverna le Québec au début des années 1940, un premier ministre du Québec ne fut aussi résolument canadien.

Des similitudes

Non sans raison, Philippe Couillard semble aimer se référer à Adélard Godbout. Même s’ils ont bien sûr évolué dans des contextes bien différents, plusieurs parallèles peuvent être dressés entre ces deux premiers ministres libéraux. Sur le plan personnel, tous deux étaient perçus comme des scientifiques. L’un fut agronome, alors que l’autre fut neurochirurgien. Tous deux représentaient des circonscriptions situées à l’extérieur des grands centres. Sur le plan politique, les deux hommes valorisent d’abord les droits individuels. Le droit de vote accordé aux femmes fut l’une des grandes réalisations d’Adélard Godbout. L’attachement aux valeurs individuelles de Philippe Couillard se manifeste plutôt par un discours aux accents multiculturalistes et par une défense absolutiste des Chartes des droits.

En matière de relations avec Ottawa, M. Godbout et M. Couillard partagent également les mêmes réflexes. Leur fidélité première est canadienne plutôt que québécoise. Dans le cas du gouvernement Godbout, l’histoire retiendra notamment qu’il a cédé la capacité fiscale du Québec à Ottawa ainsi que la compétence québécoise en matière d’assurance-chômage. Quant à Philippe Couillard, son gouvernement fut le premier depuis cette époque à songer à remettre de nouveau en question l’autonomie fiscale du Québec au profit du gouvernement fédéral.

Sur le plan partisan, la thèse de l’historien Michel Lévesque quant à la dépendance organisationnelle et financière du parti par rapport au Parti libéral fédéral permettrait d’expliquer l’attitude d’Adélard Godbout envers Ottawa. Sous l’influence de Georges-Émile Lapalme, le PLQ a ensuite toujours pris ses distances du grand frère fédéral. À l’ère de Justin Trudeau, assisterait-on aujourd’hui à un rapprochement ? Sur le plan électoral, Adélard Godbout fut le seul premier ministre libéral depuis le début du XXe siècle à n’avoir été élu que pour un seul mandat. Est-ce le sort qui attend Philippe Couillard ? L’avenir reste encore à écrire pour le chef libéral.