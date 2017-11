Le leurre des remboursements

La décision du gouvernement de rembourser un milliard en impôt aux contribuables est consternante. Après une période d’austérité, par ailleurs discutable, qui a permis d’accumuler des surplus et de créer ainsi une marge de manoeuvre appréciable pour des réinvestissements attendus dans les infrastructures (santé, éducation, services, travaux publics, etc.), tout ce que M. Couillard et son aréopage ont trouvé de mieux à faire est de redistribuer des miettes aux Québécois. En effet, les montants envisagés ne représentent pas une aide particulièrement significative dans un budget annualisé, qu’il soit familial ou individuel. Ce que la population préférerait, si l’on se fie à plusieurs sondages, c’est plutôt que ces sommes soient consacrées à revoir, à améliorer ou à développer des secteurs de la société qui en ont grand besoin. Au lieu de cela, nous avons droit à des bonbons purement électoralistes. Le jeu de dupes est tellement gros !