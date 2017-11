Jean Charest ne devrait pas plaisanter sur les enquêtes policières, dit la CAQ

L’équipe de François Legault n’était pas d’humeur à rire dimanche matin. La Coalition avenir Québec reproche à l’ex-premier ministre Jean Charest d’avoir plaisanté au sujet de l’enquête Mâchurer de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) sur le financement du Parti libéral du Québec.

« J’apprends ce que je fais dans les journaux, en les lisant », a badiné M. Charest devant des centaines de militants du PLQ plein d’entrain. Ce faisant, il a semblé jeter le doute sur les informations entre les mains des enquêteurs de l’UPAC avant d’être divulguées à des journalistes.

J’apprends ce que je fais dans les journaux, en les lisant. Jean Charest

Samedi soir, « [en] riant de l’UPAC », M. Charest a attaqué les institutions québécoises, a déploré le député de Borduas, Simon Jolin-Barrette. « Moi, ça ne me fait pas du tout rire et ça ne fait pas du tout rire les Québécois », a-t-il lancé en marge du conseil général de la CAQ, qui bat son plein ce week-end à Sherbrooke. « M. Charest est sous enquête. Il devrait prendre cela très au sérieux. […] On devrait respecter le travail des policiers. […] Ce n’était vraiment pas approprié. »

Contrairement à M. Charest, la CAQ n’est pas d’avis que les médias accroissent indûment la pression sur l’équipe de l’UPAC chargée de l’enquête Mâchurer. « Je comprends que ça incommode M. Charest, ces enquêtes-là. Mais, vous savez, si les médias n’avaient pas été là, il n’y aurait pas eu le déclenchement de la Commission [d’enquête] sur l’industrie de la construction, il n’y aurait pas eu les scandales mis au jour, notamment à la SIQ, la SQI maintenant. […] Il ne faut pas rire de ça », a affirmé M. Jolin-Barrette dans une mêlée de presse.

L’élu caquiste se réjouit cependant que le PLQ ait dévoilé à toute la population son « premier trio » en vue de la prochaine bataille électorale, c’est-à-dire Jean Charest, Jean-Marc Fournier et Philippe Couillard.

« Le premier trio du Parti libéral en 2017, c’est le même trio qu’en 2003 : M. Charest, M. Fournier, M. Couillard. Donc, le passé se conjugue avec le présent, c’est un “flash-back” du passé, c’est “Retour vers le futur ”, c’est la même vieille équipe libérale. Alors, ils n’ont rien de nouveau à offrir aux Québécois. C’est la même rengaine depuis 15 ans avec le Parti libéral du Québec », a déclaré M. Jolin-Barrette, tout en se défendant de ne pas chercher à remporter les prochaines élections générales en « stressant » les Québécois.