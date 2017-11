L'appartenance des anglophones du Québec préoccupe le PLQ

Les militants du Parti libéral du Québec (PLQ) ne font pas grand cas de l’apparence d’effritement du vote francophone pour leur parti : ils discuteront ce samedi de moyens de rallier les anglophones, mais n’aborderont pas, en revanche, les enjeux linguistiques qui touchent les francophones.

« Le sentiment d’appartenance [au Québec] est faible, chez les anglophones et chez les jeunes, surtout dans les régions », a lancé la ministre responsable des Relations avec les Québécois d’expression anglaise, Kathleen Weil, à son arrivée au Congrès des membres du PLQ, à Québec.

Elle s’est réjouie des propositions de la Commission politique de son parti, qui suggère notamment au gouvernement du Québec de se préoccuper des « citoyens d’expression anglaise » lors de l’élaboration de « tout nouveau projet de loi, règlement ou politique qui les concerne ».



« C’est inquiétant », a-t-elle ajouté. « On veut que tout le monde se sente Québécois à part entière. Que ce soit des gens qui viennent d’ailleurs ou des anglophones ; il faut travailler ce sentiment d’appartenance », a-t-elle fait valoir.

Avant elle, le député libéral de D’Arcy-McGee, David Birnbaum, a loué la « tradition du Parti libéral de comprendre qu’il y a un Québec inclusif ». Le vote des « Québécois d’expression anglaise » n’est pas acquis, et le PLQ pose « les bons gestes », s’est-il félicité.

Le ministre des Finances, Carlos Leitão, a apporté une lecture différente. « Je suis un élu d’un comté dans l’Ouest-de-l’Île de Montréal, où il y a beaucoup d’anglophones et d’allophones. Je ne sens pas un sentiment de non-appartenance », a-t-il déclaré.

Il a néanmoins évoqué une « question sociétale ». « [C’est] une communauté qui est très active, qui travaille, qui contribue à l’essor du Québec et qui ne se sent pas représentée dans les institutions québécoises » a-t-il expliqué.

Les plus récents sondages sur les intentions de vote des Québécois font état d’une diminution du vote libéral chez les francophones. Des coups de sonde effectués aux mois de mai, août et octobre donnent 25 %, 22 % et 21 % du vote francophone au PLQ. La Coalition avenir Québec (CAQ) récolte en revanche 35 %, 33 % et 34 % des intentions de vote chez les Québécois francophones.

Des échos à la CAQ

La formation de François Legault s’intéresse aussi aux anglophones. En conseil général à Sherbrooke, le chef de la CAQ n’a pas écarté l’idée de garder le nouveau Secrétariat aux relations avec les Québécois d’expression anglaise s’il est élu premier ministre. « Je veux voir ce que ça va donner. Si ça donne de bons résultats, si c’est vraiment utile et ce n’est pas seulement de la bureaucratie additionnelle, je n’ai pas de problème à le garder », a-t-il déclaré, en plaidant l’importance d’entretenir un « bon lien avec la communauté anglophone ».

En juin, au déclenchement d’une opération charme visant les Québécois de langue anglaise, François Legault avait lancé un « Join us ! » bien senti aux anglophones. Les libéraux craignent-ils de perdre l’appui de l’électorat anglophone ? « Absolument pas », a répondu le chef Philippe Couillard.

Avec Marco Bélair-Cirino