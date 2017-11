La CAQ espère une hausse du taux de natalité

La Coalition avenir Québec (CAQ) veut faire grimper le taux de natalité, y voyant une façon de stimuler la croissance économique, mais aussi de préserver l’identité québécoise.

« La CAQ, mesdames et messieurs, est la seule formation à offrir à la fois la croissance économique et la préservation de notre identité. Avec la CAQ, nous n’aurons pas à choisir entre l’un ou l’autre », a déclaré le président de la formation politique, Stéphane Le Bouyonnec, devant un parterre de quelque 500 personnes réunies en conseil général à Sherbrooke. « Mais, pour réussir, la famille doit être au coeur de notre programme. On veut un Québec fou de ses enfants. Si la famille est le socle de notre famille, c’est aussi la clé de voûte de notre identité », a-t-il ajouté.

La faible croissance démographique plombe l’économie québécoise, a averti M. Le Bouyonnec, avant d’appeler à remédier à la situation.

« La croissance démographique provient : un de l’immigration, deux de la natalité », a-t-il expliqué. La CAQ compte : un, freiner l’immigration, deux, stimuler la natalité notamment en « facilit [ant] la vie des familles fiscalement, en santé, en éducation ». « Par des politiques pro famille, nous pouvons agir sur le taux de natalité », a fait valoir le président de la CAQ à 10 mois des prochaines élections générales.

Les membres de la CAQ débattront ce week-end de différentes mesures visant à « soutenir davantage les personnes qui souhaitent avoir des enfants ».

Le chef de la CAQ, François Legault, a réitéré sa volonté d’abaisser de quelque 50 000 à 40 000 le nombre d’immigrants admis par le Québec chaque année. « Il faut commencer par bien intégrer 40 000 immigrants par année, puis après regarder pour recommencer à augmenter. […] On ne parle pas d’arrêter de recevoir des immigrants », a-t-il expliqué lors d’un impromptu de presse samedi avant-midi.

M. Legault estime que l’immigration n’est pas « la » solution à la pénurie de main-d’oeuvre qui est appréhendée au Québec. « Il y a d’autres façons de régler le problème démographique », a-t-il dit. Parmi elles : « plus d’enfants ».

D’autres détails suivront.