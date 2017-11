Une vision électorale

Dans un élan de prodigalité, le gouvernement libéral met de côté son austérité budgétaire et annonce une baisse d’impôts et une augmentation des dépenses en santé et en éducation.

Le nez collé sur l’échéance électorale, le Parti libéral avoue implicitement que ses décisions antérieures ont causé de sérieux dommages. Sa soudaine générosité n’est en effet qu’apparente, car il s’agit surtout de redonner une partie des budgets qui avaient été coupés en santé et en éducation.

Quant aux baisses d’impôt, il s’agit là d’une décision basée sur des intérêts partisans à court terme. On aurait souhaité que le gouvernement adopte une véritable vision sur les enjeux auxquels le Québec fait face avant de prendre une décision sur l’utilisation des surplus budgétaires. Nous nous trouvons plutôt devant un gouvernement en fin de régime tentant de sauver sa peau.