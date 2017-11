Guy Ouellette ne présidera plus la Commission des institutions

Le député Guy Ouellette a retrouvé sa place au caucus libéral, mais il ne récupère pas, en revanche, son siège de président à la commission des institutions de l’Assemblée nationale.

Le gouvernement Couillard l’envoie plutôt à la Commission de la culture et de l’éducation, qui était présidé jusqu'ici par l’ex-ministre Rita de Santis. M. Ouellette est aussi envoyé à la Commission de l'aménagement du territoire.

La présidente du caucus libéral, Filomena Rotiroti, a annoncé mardi que Guy Ouellette avait réintégré le caucus.

Dans une lettre adressée au premier ministre lundi, Guy Ouellette avait demandé de reprendre sa place au caucus, mais aussi son poste de président de la Commission des institutions afin de pouvoir « poursuivre [sa] recherche de la vérité ».

« J’ai toujours été très objectif », avait insisté le député de Chomedey dans un impromptu de presse dans les couloirs de l’Hôtel du Parlement mardi matin. « Je n’ai aucune dent contre l’UPAC », avait-il ajouté, quelques semaines après avoir pourtant dit avoir été victime d’un « coup monté » du corps policier.

Le député de Chomedey n’a pas répondu aux questions des médias mercredi matin.



À la suite de son arrestation, il avait déclaré que l’UPAC — qui doit rendre des comptes à la Commission des institutions — tentait de le museler. « [L’UPAC] va tout faire pour me museler […] pour que je ne puisse pas donner ma version ou informer la population de toutes les manœuvres d’intimidation qui ont cours actuellement. […] Vous l’avez vu depuis mercredi, on a voulu m’écarter », avait-il déclaré au micro du 98,5. « Je suis le seul obstacle comme président des institutions et par le travail que je fais pour les citoyens du Québec dans le cheminement de l’adoption qui va faire de l’UPAC un corps de police », avait-il ajouté.