Honneur et justice à notre Robin des banques

Je m’intéresse à la politique depuis la fin des années 1960. De toutes les femmes ou de tous les hommes qui ont fait de la politique au Québec, un nombre très limité possède ma confiance.

Pour des raisons d’éthique, de détermination et de cheminement, monsieur Yves Michaud est de loin le politicien que j’admire le plus. Cet ex-député libéral du temps de Jean Lesage est devenu un farouche indépendantiste. Il a fait face aux pires tempêtes et il est encore debout.

Il a défendu bec et ongles ses compatriotes contre les puissants de ce monde. Le 14 décembre 2000, l’Assemblée nationale du Québec a voté une sévère motion de blâme contre M. Michaud sans jamais lui donner la chance de s’expliquer.

Dans un geste de solidarité, le peuple du Québec pourrait réparer le mal qui lui a été fait en signant une pétition parrainée par monsieur le député Maka Kotto. Elle est sur le site Internet de l’Assemblée nationale.

Cet homme a donné sa vie à la communauté québécoise.

Faites-vous un devoir de rétablir son honneur.