Québec annonce une réduction d’impôt de 1,1 milliard

Fort d’un surplus budgétaire de 2,4 milliards de dollars, le gouvernement Couillard consacre 1,1 milliard de dollars à des réductions d’impôts, rétroactives au 1er janvier 2017, peut-on lire dans la mise à jour financière dévoilée mardi après-midi.

Le réinvestissement dans les deux principales missions de l’État se limite à 105 millions de plus dans le réseau de la santé et des services sociaux et à 19 millions de plus dans le réseau d’éducation et d’enseignement supérieur d’ici le 31 mars prochain.

À moins d’un an des prochaines élections générales, M. Leitão révise la croissance des dépenses de l’État en santé et services sociaux — de 3,9 % en mars 2017 à 4,2 % en novembre 2017 — ainsi qu’en éducation et enseignement supérieur — de 5,3 % en mars 2017 à 5,4 % en novembre 2017 — pour l’année 2017-2018.

Après avoir dû limiter la croissance de leurs dépenses à 3,3 % 2016-2017, les acteurs des réseaux de la santé et des services sociaux accueilleront ce nouvel investissement de 105 millions comme une (petite) bouffée d’oxygène. Ils bénéficieront de 46 millions supplémentaires pour « intensifi[er] des services en établissement », 18 millions de plus pour renforcer les « services aux aînés en établissement », 17 millions additionnels afin de bonifier les « services en santé mentale pour les clientèles vulnérables », 11 millions supplémentaires pour assurer une meilleure prévention des dépendances aux drogues, dont le cannabis (5 millions), 8 millions de plus pour soutenir le « maintien à domicile » par l’acquisition d’« équipements pour les professionnels », ainsi que 5 millions additionnels pour contrer les fugues chez les jeunes en centre jeunesse et en foyer de groupe.

Éducation

Le ministre des Finances donne son feu vert à l’injection de 2 millions de dollars supplémentaires en éducation supérieure et de 17 millions supplémentaires en éducation primaire et préscolaire. Le gouvernement se targue ainsi de « bonifier les mesures de soutien aux enfants handicapés ou provenant de milieux défavorisés » et de « favoriser les projets visant à améliorer la réussite éducative ». Les directions d’écoles primaires pourront notamment procéder à l’embauche de 500 professionnels — orthophonistes, orthopédagogues, etc. — additionnels à temps pour la rentrée de septembre 2018.

Par ailleurs, 120 « ressources » supplémentaires pourront être recrutées par les cégeps et les universités, indique le gouvernement.

Lutte contre la pauvreté

D’autre part, le gouvernement libéral s’engage à investir 2,6 milliards — dont 1,9 milliard afin de bonifier les prestations d’aide financière de dernier recours et d’Objectif emploi — sur six ans afin de sortir plus de 100 000 personnes de la pauvreté. À quelques jours du dévoilement du Plan de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais, M. Leitão a mis de côté seulement 40 millions pour l’année en cours ; essentiellement afin de hausser les prestations des personnes inscrites au programme d’aide sociale d’ici le 31 mars prochain.

1,1 milliard en réductions d’impôts rétroactives

Les premiers 42 705 $ gagnés par les Québécois sont dorénavant imposés à 15 %, et non plus 16 %.



Une personne qui a un revenu individuel de 22 500 $ obtient donc une baisse d’impôt de 64,50 $, tandis qu’une personne gagnant 25 000 $ voit ses impôts diminuer de 73 $ par année. Un Québécois gagnant un salaire annuel de 42 705 $ et plus se voit épargné de 278 $ d’impôts.

Au total, 4,2 millions de contribuables pourront profiter de ce « cadeau » inattendu, puisque la possibilité qu’il se concrétise avait été écartée par le ministre des Finances lui-même en juin. « Nous constatons que les Québécois préfèrent avoir des services mieux financés et on ne s’engage pas à alléger davantage le fardeau fiscal », avait alors déclaré Carlos Leitão, en suivant la voie tracée par son chef, Philippe Couillard, qui disait au cours du même mois que les Québécois avaient déjà reçu leurs baisses d’impôts par le biais de l’abolition de la taxe santé et du rehaussement de l’exemption de base du revenu imposable.

Les libéraux de Philippe Couillard exaucent aussi une demande de la Coalition avenir Québec en instaurant un supplément de 100 $ par enfant d’âge scolaire, par année, à partir de septembre 2017. Les familles recevront donc un premier chèque en janvier 2018 et un second en juillet 2018, juste à temps pour l’élection générale prévue en octobre de la même année.

Le gouvernement libéral souligne aussi que le poids de la dette brute « continue de diminuer ». À 51,9 % en 2016-2017, il atteint précisément le même taux qu’en 2009-2010, mais diminue par rapport aux années 2010-2011 à 2015-2016, au cours desquelles il a atteint un taux record de 54,9 %.

Un gouvernement « paniqué »

Aux yeux de l’opposition, le mini-budget Leitão illustre la panique qui s’est emparée des élus libéraux.

La popularité du Parti libéral du Québec s’est effritée au cours des derniers mois, pour atteindre un creux depuis le scrutin de 2014. En effet, la formation politique dirigée par Philippe Couillard recueillait fin octobre l’appui de 29 % de l’électorat québécois (21 % des francophones, 60 % des non-francophones), selon un sondage effectué par Léger.

La Coalition avenir Québec figurait quant à elle, pour la première fois, en tête des intentions de vote (34 % de la population, 37 % des francophones, 17 % des non-francophones), après avoir martelé sans relâche pendant des années la nécessité d’alléger le fardeau fiscal des Québécois.

« [Les libéraux] ont ressorti le petit manuel de la vieille politique, c’est-à-dire utiliser les surplus qu’on a accumulés sur le dos des gens pour les redistribuer en baisses d’impôt à la veille des élections. Il n’y a rien de nouveau dans cette stratégie-là, il n’y a rien d’original, c’est la vieille méthode. C’est le niveau zéro de l’électoralisme », a dénoncé le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. « Il faut rappeler d’où viennent les montants qui vont être redistribués cet après-midi. Le magot sur lequel est assis le gouvernement libéral, il a été créé en coupant dans les écoles, en coupant dans le réseau de la santé. Ce magot-là, il vient du fait que nos aînés ont eu seulement un bain par semaine. Ce magot-là, il vient du fait que les listes d’orthophonistes étaient rendues à deux, trois ans d’attente. Ce magot-là, il vient du fait qu’on a augmenté les tarifs en service de garde », a-t-il ajouté.