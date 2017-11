L’élu Guy Ouellette veut réintégrer le caucus libéral

Près d’un mois après son « arrestation injustifiée », le député Guy Ouellette prie son « chef », Philippe Couillard, de lui permettre de réintégrer le caucus libéral.



L’élu indépendant souhaite aussi se voir confié de nouveau le poste de président de la Commission des institutions de l’Assemblée nationale afin de lui « permettre de poursuivre [sa] recherche de la vérité ».



M. Ouellette soutient que son arrestation par l’Unité permanente anticorruption (UPAC) le 25 octobre dernier « ne devrait pas [le] disqualifier » de diriger les travaux de la commission parlementaire qui est notamment chargée de passer au peigne fin le projet de loi visant à accroître la compétence et l’indépendance du commissaire à la lutte contre la corruption. « J’ai toujours été très objectif », a insisté le député de Chomedey dans un impromptu de presse dans les couloirs de l’Hôtel du Parlement mardi avant-midi. « Je n’ai aucune dent contre l’UPAC », a-t-il ajouté.



Pourtant, M. Ouellette énumère dans une lettre de deux pages adressée à M. Couillard les « conséquences irréparables causées [à ses yeux] par les actions irréfléchies de l’UPAC ». L’élu dit notamment avoir encaissé une « perte de revenus substantielle et importante liée à [ses] fonctions parlementaires ». « [V]ous aurez compris, M. le Premier Ministre, que les dommages collatéraux sont énormes. Chaque journée apporte son lot de désagréments, et c’est peu dire », indique-t-il dans un document daté de lundi, soit la veille du dévoilement de la mise à jour économique et financière du ministre des Finances, Carlos Leitao.



M. Ouellette raconte au chef du gouvernement l’humiliation qu’il a subie le 25 octobre dernier. « Je venais de subir un interrogatoire de plus de six heures, j’ai dû solliciter mes enfants en pleine nuit pour m’aider à récupérer ma voiture et je n’ai pas été en mesure d’accéder à ma résidence personnelle puisque la serrure fut endommagée par les enquêteurs de l’UPAC », relate-t-il.



Évoquant la « solidité de son engagement » politique, M. Ouellette prie le premier ministre et, par ricochet, les autres élus libéraux de lui rouvrir la porte du caucus avant la tenue du Congrès du Parti libéral, qui se tiendra ce week-end à Québec. « Je me permettrais de vous réitérer mon souhait profond de continuer à m’impliquer au meilleur de mes compétences dans les divers projets du gouvernement », écrit-il, après avoir reçu l’appui des militants libéraux de sa circonscription.



L’ancien policier de la Sûreté du Québec plaide notamment qu’il a fait preuve de loyauté envers ses collègues en se retirant de lui-même du caucus dans la foulée de son arrestation le 25 octobre dernier. Il dit avoir « rapidement » pris cette décision au terme d’« une journée fort éprouvante pour [sa] sécurité, [son] intégrité et [sa] réputation ». « Ma priorité fut d’éviter à mes collègues une position inconfortable », souligne-t-il. « J’ai démontré mon dévouement et ma loyauté à mes collègues, et, aujourd’hui, je vous demande de le prendre en considération », poursuit-il.



D’autres détails suivront.