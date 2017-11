Jean-François Lisée nie toute grogne au sein du caucus péquiste

Le chef péquiste Jean-François Lisée nie toute grogne au sein de son caucus, et toute contestation de son leadership.

Ce n’est là que pure « fabulation », a-t-il commenté mercredi, à la suite de la chronique radiophonique diffusée le matin même par son ancien collègue, l’ex-ministre Bernard Drainvillle, devenu chroniqueur politique.

Mercredi matin, dans sa chronique à l’émission radiophonique Puisqu’il faut se lever, animée par Paul Arcand, l’ancien député péquiste affirmait que selon plusieurs sources à l’interne M. Lisée était désormais isolé, abandonné par son caucus, aucun député ne prenant sa défense, en ces temps difficiles. Certains députés péquistes évoqueraient même, selon lui, le scénario d’une nouvelle course au leadership avant les prochaines élections générales, se demandant si le chef « va passer à travers de l’hiver ».

« C’est de la fabulation, a répliqué le chef péquiste. Je comprends que cela fait vendre de la copie, mais on est dans la fabulation pure. »

Parfois, des chroniqueurs politiques sont « à côté de la coche », a-t-il commenté, sourire en coin, à la sortie d’une rencontre de son caucus, rappelant au passage qu’il avait reçu en septembre dernier, lors d’un vote de confiance, 92 pour cent d’appui des membres du Parti québécois, incluant les membres du caucus.

Dans sa chronique, M. Drainville visait directement le député de Lac-Saint-Jean, Alexandre Cloutier.

Plus tôt, ce dernier avait lui aussi cherché à se faire rassurant, affirmant que M. Lisée était bien en selle et que son caucus était soudé derrière lui.

Les rumeurs de grogne et de panique au sein du caucus péquiste constituent donc à ses yeux de la « politique-fiction ».

Lors d’une mêlée de presse, il a dit qu’il fallait « vivre sur une autre planète » pour imaginer une nouvelle course au leadership au PQ, après deux courses au cours des dernières années et moins d’un an avant le prochain scrutin.

Selon les plus récents sondages, le PQ ne recueille plus que 20 pour cent d’appui de la population.

« Jean-François Lisée va être celui qui va mener les troupes lors de la prochaine élection », a ajouté M. Cloutier, qui estime que son chef ne sort nullement affaibli de sa récente volte-face.

Tout a commencé quand M. Lisée s’est engagé publiquement à déposer avant Noël un projet de loi sur la laïcité de l’État, sans en avoir discuté au préalable avec son caucus. Outrés, les députés ont forcé leur chef à reculer et à abandonner son projet.

M. Lisée a dû faire son mea culpa publiquement et admettre son erreur.

Mercredi, il a qualifié l’incident de simple « désaccord sur un mode de communication ».

C’est le 25 octobre que le chef de l’opposition officielle annonçait en conférence de presse qu’après l’échec du projet de charte des valeurs en 2014, il reviendrait à la charge dans les prochaines semaines avec un projet de loi ambitieux destiné à promouvoir la laïcité de l’État québécois.

Ce projet de loi devait aller beaucoup plus loin que la controversée loi 62 du gouvernement Couillard, qui stipule que tous les services publics au Québec devront être donnés et reçus à visage découvert.

M. Lisée cherchait à interdire le port de signes religieux aux agents de l’État, soit les juges et procureurs de la Couronne, les policiers, les gardiens de prison, les enseignants au primaire et secondaire, ainsi que dans les services de garde subventionnés.

Il proposait aussi de soustraire son projet de loi aux contestations judiciaires, en invoquant d’emblée la disposition de dérogation prévue dans la Constitution.

De plus, le chef du PQ voulait examiner, après les élections générales de 2018, la possibilité d’interdire le visage couvert dans l’espace public, soit par exemple dans la rue ou les parcs.