Québec entend assujettir Netflix, Amazon et cie à la TVQ

Les géants du numérique n’ayant pas de présence physique ou significative au Québec seront assujettis à la taxe de vente du Québec (TVQ), a affirmé le ministre des Finances, Carlos Leitão, mercredi matin. « En 2018. Ça peut se faire rapidement », a-t-il soutenu dans un impromptu de presse en marge d’une rencontre du groupe parlementaire libéral.

Le Québec compte percevoir entre 15 et 20 millions de dollars par année des abonnés du service de diffusion en ligne de films et de séries télé.

M. Leitão a transmis un préavis à son homologue fédéral, Bill Morneau, comme le requiert l’entente sur l’harmonisation des taxes de vente. Le compte à rebours est lancé. « Formellement, on dit au gouvernement fédéral, deux choses. D’abord, que nous voulons toujours, nous souhaitons toujours que cela se fasse de façon collaborative, donc les deux gouvernements ensemble, je pense que ça serait la meilleure chose à faire, mais si jamais le gouvernement fédéral n’est pas prêt à le faire, nous le disons formellement, avec cette lettre que nous allons le faire nous-mêmes », a-t-il déclaré à la presse.

L’élu libéral a commandé à Revenu Québec d’établir un régime simplifié de perception de la TVQ pour les entreprises n’ayant pas de présence physique au Québec — Netflix, Amazon, eBay et compagnie — mais qui y fournissent des biens et des services. « Nous devons faire des changements administratifs parce que […] toute entreprise doit s’inscrire pour percevoir la TVQ. C’est un processus qui est assez complexe parce que la TVQ, c’est une taxe à valeur ajoutée, donc il y a plusieurs étapes à remplir », a poursuivi M. Leitão.

Le ministre des Finances dit avoir l’assurance que Netflix se pliera de bonne grâce aux nouvelles consignes fiscales du gouvernement du Québec. « Si jamais l’entreprise pour quelque raison que ce soit dit que nous, on va pas le faire, nous, on peut leur envoyer des cotisations, mais ce que nous avons comme indications de l’entreprise parce qu’on leur parle déjà aussi, ils nous disent très honnêtement et très clairement qu’eux, ils vont se conformer aux lois du pays », a ajouté M. Leitão.

