Première contestation judiciaire de la loi sur la neutralité religieuse

Une première contestation judiciaire contre la loi québécoise sur la neutralité religieuse de l’État a été déposée en Cour supérieure.

Le Conseil national des musulmans, l’Association canadienne des libertés civiles et la citoyenne Marie-Michelle Lacoste contestent tous le projet de loi, « qui porte gravement atteinte à la liberté de religion et au droit à l’égalité de certaines femmes musulmanes du Québec », selon la requête, officiellement déposée le 3 novembre.

La poursuite s’en prend surtout à l’article 10 de la loi, qui prévoit la prestation et la réception de services « à visage découvert ». Elle réclame le sursis d’exécution de cet article d’ici à ce que la requête visant à invalider l’article 10 soit entendue sur le fond.

Les exigences de cet article sont particulièrement discriminatoires envers les femmes musulmanes, « en raison à la fois de leur religion et de leur sexe », fait valoir la poursuite.

La requête écorche au passage la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée. « La ministre a fait des déclarations qui ont continué à exacerber l’incompréhension existante quant à l’interprétation et l’application de la loi », lit-on. Les poursuivants s’inquiètent aussi de la période de flottement causée par le report d’application de toutes les dispositions portant sur les accommodements, qui n’entreront en vigueur que « d’ici le 1er juillet », comme l’a déjà indiqué le cabinet Vallée. « La ministre a déclaré qu’elle transmettrait des consignes quant à l’application de la loi. […] Ces principes n’ont pas force de loi », soutient la poursuite.

Sur le fond, la requête soulève des questions sur les objectifs du gouvernement Couillard en déposant cette loi. « Le gouvernement n’a pas encore indiqué quels problèmes au Québec liés à l’identification, la sécurité ou la communication seraient atténués par cette législation », est-il écrit dans le document, dont la version officielle est rédigée en anglais.

La contestation judiciaire s’appuie sur les articles 3 et 10 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, qui assurent la liberté de religion et protègent contre la discrimination basée sur le sexe ou la religion. Les articles 2a) et 15 de la Charte canadienne, qui garantissent la liberté de religion et l’égalité devant la loi, sont aussi évoqués.