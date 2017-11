Faire confiance?

Monsieur Coiteux,

Comment voulez-vous qu’on ait confiance dans le gouvernement actuel ? Comment voulez-vous que nous ayons confiance en nos institutions comme vous nous invitiez à le faire, lundi, en conférence de presse ? Comment voulez-vous que nous ayons confiance en vous, monsieur Coiteux ?

À l’UPAC, il y a Robert Lafrenière, qui a pour gendre Martin Prud’homme, directeur de la Sûreté du Québec, et Dominique Lafrenière (fille de Robert Lafrenière et femme de Martin Prud’homme), directrice des enquêtes spéciales. C’est ce que je qualifierais de collusion policière !

Si vous voulez ramener la confiance de la population en vous, s’il n’est déjà pas trop tard pour le faire, il faut détricoter cette situation, y faire le ménage et rattacher l’UPAC à l’Assemblée nationale.

Et pendant que vous vous exprimiez comme vous l’avez fait lundi, devant les caméras, messieurs Charest et Bibeau sont morts de rire ! Nous payons pour les erreurs du PLQ. Et votre recherche de la vérité « supposément » libre de toutes influences extérieures est cousue de fil blanc !

Faites donc ce que vous dicte votre conscience et non ce que vous dictent ceux qui se cachent, depuis des années, derrière l’UPAC qui les protège.