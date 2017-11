Le Canada et le Québec, des modèles?

Il y a quelques jours, l’ex-premier ministre du Québec Jean Charest suggérait au gouvernement espagnol de Mario Rajoy de suivre l’exemple du modèle canadien dans sa relation avec le Québec pour résoudre la crise catalane.

On se demande bien de quel modèle M. Charest voulait bien parler. De la Loi sur les mesures de guerre de 1970 ? De l’échec de l’accord du lac Meech de 1987 ou de celui de Charlottetown de 1992 ? Reproduire le scandale des commandites de 1995 et inonder la Catalogne de drapeaux espagnols pour contrecarrer les volontés autonomistes du Parlement catalan de Carles Puigdemont ? Ou alors augmenter le fardeau fiscal des Catalans, comme au Québec, pour qu’il soit le plus lourd au pays aux dépens des plus démunis ? C’est un beau modèle. Un peuple qui a faim est plus facile à dompter. Ou bien reproduire la méthode du gouvernement libéral, lors de la crise étudiante du Printemps érable de 2012, c’est-à-dire envoyer la police au bâton pour mater les contestataires et s’en laver les mains.

De grâce, M. Charest, quand vous dites des choses comme celles-là, faites attention, vous forez votre propre puits…