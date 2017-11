Le bon dos de Montesquieu

À la notable exception de Pierre Moreau, les députés de l’Assemblée nationale, tous partis confondus, ont salué le « discours historique » livré mardi par leur président, Jacques Chagnon, qui avait intimé l’UPAC de déposer des accusations contre Guy Ouellette ou de lui présenter des excuses.

M. Moreau a techniquement raison de dire qu’il n’appartient pas à l’UPAC, mais plutôt au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), de porter des accusations, le cas échéant, même si l’une doit nécessairement transmettre un dossier à l’autre pour qu’il puisse y avoir accusation.

Le sens général des propos de M. Chagnon n’en était pas moins clair. Il jugeait intolérable que la police puisse laisser une épée de Damoclès suspendue indéfiniment au-dessus de la tête d’un parlementaire. Qu’un ministre aussi influent que M. Moreau, largement perçu comme le successeur naturel de M. Couillard, s’en dissocie aussi ouvertement, et recommande plutôt à M. Ouellette d’aller se plaindre à la police s’il s’est senti intimidé, est pour le moins troublant.

La conférence de presse des dirigeants de l’UPAC ressemblait à un spectaculaire pied de nez à l’Assemblée nationale. Non seulement ils n’ont fait aucun cas des préoccupations de son président, mais ils comptent bien s’adresser aux tribunaux si on ose leur refuser l’accès au matériel informatique saisi au domicile de M. Ouellette, sous prétexte qu’il serait protégé par le privilège parlementaire.

M. Chagnon ne s’y est pas trompé : l’UPAC l’a clairement mis au défi de l’en empêcher. Dans son discours, il a dit être le défenseur des droits de chacun des membres de l’Assemblée nationale. Dans le cas présent, c’est la carrière même de M. Ouellette qui est menacée.

Le député de Chomedey est maintenant confiné au recoin du Salon bleu réservé aux brebis galeuses du PLQ. Qui sait quand il pourra en sortir ? Le commissaire de l’UPAC, Robert Lafrenière, s’est dit convaincu que des accusations seront tôt ou tard portées, mais cette dernière ne nous a pas habitués à une grande célérité. Le directeur des opérations, André Boulanger, a indiqué que l’enquête pourrait durer encore plusieurs mois.

Si l’affaire n’est pas éclaircie d’ici la fin du printemps, on voit mal comment M. Ouellette pourrait se présenter à l’élection d’octobre 2018, sinon comme candidat indépendant, ce qui ne lui laisserait aucune chance de l’emporter. En attendant, cette attaque à la crédibilité ne peut que nuire à son travail. Sans même être accusé de quoi que ce soit, il ne bénéficie pas concrètement de la présomption d’innocence.

Même s’il reconnaît que l’affaire demeure toujours aussi nébuleuse, le premier ministre Couillard a exclu la convocation de la commission parlementaire réclamée par les partis d’opposition — et plusieurs députés libéraux — afin d’entendre aussi bien les dirigeants de l’UPAC que Guy Ouellette et l’enquêtrice Annie Trudel.

Malgré la démonstration de solidarité envers M. Ouellette, il est vrai que l’exercice pourrait difficilement être exempt de partisanerie. Peut-être M. Couillard a-t-il voulu le démontrer en accusant François Legault de ne pas avoir l’étoffe d’un premier ministre, après que l’autre lui eut reproché d’avoir manqué de leadership depuis le début de cette crise. Heureusement, aucun des deux n’est membre de la Commission des institutions.

Certes, la séparation des pouvoirs entre l’exécutif, le législatif et le judiciaire est fondamentale dans une société de droit, mais Montesquieu a souvent bon dos. L’État a aussi le devoir de maintenir la confiance dans les institutions. La police ne doit pas donner l’impression que tout lui est permis.

M. Couillard exagère le risque de compromettre l’enquête. En mai dernier, les députés membres de la Commission des institutions avaient profité de l’étude des crédits du ministère de la Sécurité publique pour interroger M. Lafrenière sur l’enquête Mâchurer, dont M. Ouellette aurait présumément contribué à transmettre des éléments aux médias de Québecor.

Cela n’avait posé aucun problème. Le patron de l’UPAC est un homme d’expérience, qui s’est déjà soumis à ce genre d’exercice une douzaine de fois. Il sait parfaitement jusqu’où il peut aller et les parlementaires le comprennent très bien. Même si les partis d’opposition avaient tenté d’établir l’existence de relations illicites entre l’UPAC et le bureau du premier ministre, les échanges n’avaient pas tourné à la foire d’empoigne.

La création d’un organisme de surveillance qui permettrait à la société civile de garder un oeil sur les agissements de l’UPAC, comme c’est déjà le cas pour la GRC et le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), serait certainement la bienvenue, d’autant plus que le projet de loi no 107 prévoit d’élargir considérablement son champ de compétence. Même si le gouvernement semble être acquis à l’idée, il faudra plusieurs mois avant que cela devienne réalité. En attendant, M. Ouellette restera assis sur le baril de poudre où l’a placé l’UPAC.