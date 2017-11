Guy Ouellette et l’UPAC: explications insuffisantes, caucus divisé

Caucus divisé

Le ministre Pierre Moreau inscrit sa dissidence à l’égard du discours prononcé par le président de l’Assemblée nationale , Jacques Chagnon, durant lequel il a enjoint à l’état-major de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) d’« accuser » le député Guy Ouellette ou de s’« excuser » auprès de lui près d’une semaine après son arrestation.M. Moreau s’est avéré le seul élu à s’abstenir de saluer, par le biais, d’une motion « le discours historique de son président [Jacques Chagnon] tenu le 31 octobre 2017 visant à défendre les droits et privilèges des parlementaires ».« Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un discours historique », a-t-il dit à sa sortie du Salon bleu. « Je n’ai pas voté contre parce que je ne veux pas en faire un plat », a-t-il ajouté.Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles s’inquiète de voir l’Assemblée nationale « politise [r] un débat [sur l’arrestation de l’ex-président de la commission des institutions] qui est essentiellement dans les mains du système de justice ».Qui plus est, Jacques Chagnon, « semble avoir confondu des mandats » en demandant à l’UPAC « d’accuser ou de s’excuser » dans l’Affaire Ouellette, selon M. Moreau. « Les accusations, ce n’est pas la police qui les porte, c’est le DPCP », a rappelé Pierre Moreau, un juriste de carrière. « Ça peut faire un bon discours, j’en conviens. »Plus tôt, Gaétan Barrette saluait « l’excellent discours » de Jacques Chagnon.À Guy Ouellette, Pierre Moreau a suggéré qu’il se tourne vers la police s’il se croit lésé. « Si M. Ouellette estime que c’est ce qui s’est passé, il peut déposer une plainte à la police en disant : on a essayé de faire de l’intimidation », a-t-il affirmé. « Tout citoyen peut être arrêté sans être accusé, ça fait partie du processus qui est prévu et que les policiers peuvent utiliser de façon légale. »Le député péquiste, Pascal Bérubé, juge l’abstention de M. Moreau suspecte. « C’est le seul qui ne veut pas appuyer le président de l’Assemblée nationale. Je pense qu’il a des explications à fournir », a-t-il affirmé dans une mêlée de presse. M. Bérubé a pris soin de rappeler que le ministre libéral assumait il y a 10 ans les responsabilités de directeur de cabinet du ministre de la Sécurité publique alors que le commissaire de l’UPAC, Robert Lafrenière, était sous-ministre. La « proximité entre ces messieurs » n’est pas étrangère au vote de M. Moreau, estime-t-il.De son côté, le président de l’Assemblée nationale Jacques Chagnon s’est défendu d’avoir « confondu » l’UPAC et le DPCP comme le lui a reproché poliment M. Moreau. « Si l’UPAC ne va pas voir le DPCP, il n’y a pas d’accusation », a-t-il dit dans un impromptu de presse avant la période des questions.M. Chagnon a également tourné en dérision l’explication du directeur des opérations de l’UPAC, André Boulanger, selon laquelle les policiers ont « appâté » Guy Ouellette plutôt que le « piéger ». « L’UPAC a dit hier : “ On ne l’a pas piégé. On l’a appâté ”. C’est un peu rocambolesque. S’il y avait un chasseur dans ce groupe-là, il aurait de la misère à comprendre. Quand tu appâtes, c’est pour piéger », a poursuivi M. Chagnon.Le président a sommé l’UPAC de ne pas consulter le contenu des appareils électroniques saisis à Guy Ouellette la semaine dernière. « Chose certaine, c’est du matériel de l’Assemblée nationale. Ça appartient à l’Assemblée nationale. Ça n’appartient pas au Parlementaire », a-t-il affirmé. Il se dit prêt à saisir les tribunaux de l’affaire si l’UPAC persiste. « Si j’utilisais le privilège parlementaire, on irait en cour. J’ai entendu ça hier. C’est un défi, je le comprends. »Le caucus libéral est apparu divisé mercredi matin, mais surtout insatisfait des explications fournies mardi par Guy Ouellette et l’Unité permanente anticorruption (UPAC).« Ce que je retiens d’hier [de la conférence de presse de l’UPAC], c’est : faites-vous-en pas, on a raison, il va y avoir des accusations et il va être condamné. C’est bien trop mince ! » a déploré le ministre de la Santé, Gaétan Barrette. « Je vais prendre un côté, pour tous les citoyens, mais encore plus parce que c’est un parlementaire : je vais prendre le côté de la présomption d’innocence », a-t-il ajouté.

Quelques-uns de ses collègues sont allés dans le même sens. Êtes-vous satisfait des explications de l’UPAC ? ont demandé les journalistes au député Raymond Bernier. « Je suis satisfait de la déclaration de M. Ouellette », a-t-il répondu.Sur la réintégration possible du député de Chomedey dans les rangs libéraux, l’élu de Montmorency a répondu qu’il y a « des options qui devront être regardées s’il n’y a pas d’accusations ».Le ministre des Finances, Carlos Leitao, a dit souhaiter s’en remettre à la volonté de Guy Ouellette. « C’est lui qui avait choisi de quitter le caucus, on verra quelle sera sa décision », a-t-il dit. « Il y avait beaucoup de questions et peu de réponses, il y a toujours beaucoup de questions et peu de réponses », a-t-il ajouté, au sujet de la conférence de presse de l’UPAC.Le ministre Robert Poëti a tempéré les commentaires de ses collègues. « Même avec ce qu’on a entendu hier, de part et d’autre, de M. Ouellette et de l’UPAC, il me manque d’informations pour poser un jugement clair », a déclaré l’ex-policier.Le premier ministre, Philippe Couillard, a confirmé que Guy Ouellette demeurait — pour l’instant — exclu du caucus. « Nous espérons que la situation se clarifie pour lui », a-t-il dit en anglais. « Guy Ouellette, c’est un collègue qu’on aime, et je vais le dire pour que tout le monde l’entende bien : on aime Guy Ouellette, on a combattu politiquement avec Guy Ouellette, il fait partie de notre équipe », avait-il déclaré un peu avant.D'autres détails suivront.