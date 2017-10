L’UPAC nie avoir intimidé Ouellette et défend ses techniques d'enquête

Le grand patron de l’Unité permanente anticorruption (UPAC), Robert Lafrenière, défie le Parlement. Pour l’heure, il n’offrira ni excuses, ni arrestations dans l’Affaire Ouellette, comme le lui a expressément demandé le président de l’Assemblée nationale, Jacques Chagnon.

L’UPAC ne révélera pas non plus les motifs de l’arrestation du député Guy Ouellette, a confirmé M. Lafrenière dans un point de presse durant lequel il a plutôt longuement étayé les « dangers » des fuites médiatiques pour les enquêtes en cours. « C’est une décision responsable » de mener une enquête sur les fuites dans l’opération Mâchurer — qui vise notamment l’ex-premier ministre Jean Charest — a également martelé le responsable des opérations, André Boulanger.

La technique utilisée pour traquer Guy Ouellette n’était pas un « piège », a aussi souligné M. Lafrenière, en avançant plutôt que l’élu avait été « appâté » à l’aide d’une technique approuvée par les tribunaux. « Il s’agit plutôt d’un appât, d’un test d’intégrité », a-t-il déclaré à la presse.

Tout en se disant « bien en selle » à la tête de l’UPAC, le commissaire de l’UPAC a affirmé être « foncièrement convaincu » qu’il y aura des accusations autant dans l’affaire Ouellette que dans l’affaire Mâchurer.

L’UPAC reçoit une volée de bois vert

Deux heures plus tôt, le président de l’Assemblée nationale, Jacques Chagnon, avait enjoint à l’UPAC — et par ricochet au Directeur des poursuites criminelles et pénales — d’« accuser » Guy Ouellette ou de s’« excuser » auprès de lui.

« Aujourd’hui, un député a perdu une charge importante et sa réputation a été entachée, je pense que nous devons exiger que la clarté sur cette situation soit établie de façon urgente, que des accusations soient portées ou que des excuses publiques soient faites, qu’on accuse ou qu’on s’excuse sinon cette assemblée devra prendre les moyens pour défendre les fondements mêmes de son existence, soit la liberté, la justice et la démocratie », a déclaré M. Chagnon d’un ton solennel mardi d’après-midi.

Il juge « intolérable » la situation dans laquelle se trouve le député de Chomedey depuis près d’une semaine. « Il m’est intolérable que la police ait arrêté un parlementaire sans qu’aucune accusation n’ait été portée contre lui une semaine plus tard. Un parlementaire doit jouir de sa pleine liberté pour faire son travail. […] Dans un état libre et démocratique, il est difficilement supportable qu’un citoyen soit arrêté sans que rapidement des accusations ne soient portées. L’arrestation n’étant pas un caprice ni un jeu, son effet prend rapidement une dimension publique et créée des doutes sur la probité des individus », a-t-il poursuivi.

Le vétéran de la politique québécoise s’est dit estomaqué d’apprendre l’arrestation du président de la Commission des institutions mercredi dernier par l’UPAC. « Je n’ai jamais vu ce que j’ai vu depuis une semaine », a-t-il dit après avoir consulté le doyen de l’Assemblée nationale, François Gendron. « Il n’en a pas vu plus que moi de ce genre de situation. »

À sa sortie du Salon bleu, M. Chagnon a dit à la presse ne pas être « capable de tolérer […] l’idée même d’arrêter un parlementaire sans l’accuser de quoi que ce soit ».



De son côté, le premier ministre Philippe Couillard s’en était tenu à inviter l’UPAC à « donner publiquement le plus de précisions possible » sur l’arrestation du député Guy Ouellette.

Guy Ouellet de retour à l’Assemblée nationale

Le député Guy Ouellette a pour sa part dit à l’Assemblée nationale avoir été victime d’un « coup monté » de l’état-major de l’UPAC la semaine dernière au moment où la commission des institutions qu’il présidait se préparait à tirer au clair des « irrégularités dans l’application de certaines règles de gouvernance » dans l’unité policière.

« Les faits qui me sont reprochés n’ont aucun fondement », a-t-il insisté lors d’une allocution prononcée en Chambre mardi après-midi, six jours après son arrestation par l’UPAC.



Pour l’ex-policier de la Sûreté du Québec, cette « tentative d’intimidation sans précédent » constitue ni plus ni moins une attaque frontale de l’équipe du commissaire de l’UPAC, Robert Lafrenière, contre la démocratie québécoise. « Les citoyens et les citoyennes du Québec ont parfaitement le droit de jeter un regard critique sur le fonctionnement des organismes gouvernementaux. Ils doivent pouvoir le faire en toute impunité, sans subir de pression indue, par des gens qui chercheraient à faire passer leurs intérêts personnels au détriment du bien collectif. Empêcher les membres de l’Assemblée nationale d’exercer le mandat qui leur a été confié par la population est une attaque extrêmement grave au processus démocratique », a-t-il affirmé lors de son intervention de moins de 4 minutes 30 secondes au Salon bleu.

« Si les méthodes utilisées la semaine dernière dépassent l’entendement, elles s’inscrivent dans une suite d’événements qui incarnent une nouvelle façon de faire qui risque d’ébranler les fondements mêmes de notre société », a-t-il ajouté, appelant du même souffle ses confrères et ses consœurs à « condamner de façon non équivoque » la dérive de l’UPAC.

Les élus veulent en savoir plus



Les partis d’opposition ont unanimement demandé mardi que le député Guy Ouellette soit entendu devant une commission parlementaire afin que la lumière soit faite sur les circonstances de son arrestation. Les élus du Parti québécois, de la Coalition avenir Québec et de Québec solidaire veulent aussi entendre le grand patron de l’UPAC, Robert Lafrenière, et l’analyste en matière de corruption Annie Trudel.

Le PQ a déposé une motion en ce sens, mais celle-ci a été battue par le gouvernement libéral.



« Il faudra en déduire que le gouvernement ne souhaite pas aller jusqu’au bout », a affirmé le leader parlementaire de l’opposition officielle, Pascal Bérubé.

Le député caquiste François Bonnardel souhaite aussi entendre les principaux acteurs des événements de la semaine dernière en commission parlementaire. « Ce sont des allégations importantes, c’est à eux, maintenant, de dévoiler les éléments de preuve qu’ils ont pour qu’on puisse se faire une tête », a-t-il fait valoir.

« Rien », pour l’instant, ne le pousse à retirer sa confiance en Robert Lafrenière. « Mais il faut que l’UPAC nous informe, nous parle. »

L’élu solidaire Amir Khadir a été plus virulent envers le plus haut dirigeant de l’UPAC. « On n’est pas loin de ça », a-t-il répondu, quand on lui a demandé si sa formation politique allait demander le renvoi de Robert Lafrenière.