Guy Ouellette accuse l’UPAC d’intimidation

L’élu Guy Ouellette accuse sans détour l’Unité permanente anticorruption (UPAC) de ne lésiner sur aucun effort pour le « museler », y compris de le taxer à tort d’avoir divulgué à la presse des informations confidentielles sur l’enquête Mâchurer.



L’ex-député libéral nie avoir relayé des informations concernant la vaste opération policière sur le financement politique du Parti libéral du Québec et l’octroi de contrats publics, qui vise notamment l’ex-premier ministre Jean Charest et l’ex-argentier libéral Marc Bibeau. « Absolument pas. Absolument pas », a-t-il répété dans un entretien accordé à l’animateur Bernard Drainville.

« En partant du moment où on fait tomber, on arrête le président de la Commission des institutions, c’est fini, oubliez ça, il n’y a pas un autre parlementaire qui va faire sa job. Il n’y a pas un autre parlementaire qui va oser poser une question au tout-puissant commissaire », a-t-il déclaré au micro du 98,5 FM dans une entrevue diffusée lundi midi.

Le député de Chomedey incite ses confrères et ses consœurs à l’Assemblée nationale à ne pas adopter à « toute vapeur » le projet de loi 107 comme le souhaite, selon lui, l’UPAC. Celui-ci consiste notamment à détacher l’UPAC de la Sûreté du Québec afin qu’elle forme un corps de police spécialisé dans la lutte contre la corruption.



« [L’UPAC] va tout faire pour me museler […] pour que je ne puisse pas donner ma version ou informer la population de toutes les manœuvres d’intimidation qui ont cours actuellement. […] Vous l’avez vu depuis mercredi, on a voulu m’écarter. Je suis le seul obstacle comme président des institutions et par le travail que je fais pour les citoyens du Québec dans le cheminement de l’adoption qui va faire de l’UPAC un corps de police », a-t-il soutenu dans l’entretien enregistré vendredi dernier.

Le député indépendant dit faire l’objet de représailles pour avoir tenté de dissuader le premier ministre Philippe Couillard de renouveler le mandat du commissaire Robert Lafrenière en dépit de l’« intimidation » exercée par ce dernier sur le gouvernement ainsi que pour « certifier [l’UPAC] anticorruption, ce qui l’obligerait à rendre des comptes ».

M. Ouellette disait avoir trouvé refuge dans la station de radio montréalaise de Cogeco afin de se « protéger » des policiers à ses trousses, quelque 48 heures après son arrestation dans la région de Québec. Selon lui, l’UPAC « rit » des élus de l’Assemblée nationale.

D’autres détails suivront.