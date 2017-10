Guy Ouellette se retire temporairement du caucus libéral

Le député de Chomedey, arrêté mercredi par l’Unité permanente anticorruption (UPAC), s’est retiré temporairement du caucus libéral jeudi matin.

La nouvelle est tombée en début de journée, avant le caucus des élus libéraux, auquel le chef Philippe Couillard a tenu à assister. Le premier ministre a annoncé mercredi qu’il suspendait sa tournée du Nord-du-Québec pour être avec ses députés, à Québec. Il doit reprendre le chemin de Kuujjuaq plus tard jeudi.

Guy Ouellette, un ex-policier de la Sûreté du Québec, ne fait face à aucune accusation pour l’instant.

Il a été arrêté dans une opération qui pourrait être liée à l’enquête Mâchurer, une vaste opération de l’UPAC qui se penche sur le financement politique et l’octroi de contrats publics, et qui vise entre autres l’ex-premier ministre Jean Charest et l’ex-argentier libéral Marc Bibeau.

Cette enquête a fait l’objet de nombreuses fuites dans les médias, si bien que l’UPAC a déclenché, en avril, une enquête interne « afin de déterminer l’origine de la transmission de documents confidentiels qui a permis la diffusion publique de certains éléments d’une enquête criminelle active ».

La force policière n’a pas encore confirmé la raison de l’arrestation du député, pas plus qu’elle n’a confirmé la nature des faits lui étant reprochés.

Réactions politiques

Face aux événements des dernières heures, le ministre Robert Poëti demeure prudent. « Il y a toujours deux côtés à une médaille, il y a toujours deux versions. Dans ce cas-ci, je n’ai aucune version de l’un ou de l’autre, que ce soit de l’UPAC ou de M. Ouellette. » Jean-Marc Fournier attend lui aussi des explications de l’UPAC. « J’espère que tout le monde qui est capable de s’expliquer s’explique pour qu’on comprenne. » Se disant « estomaquée », Christine St-Pierre approuve le retrait du caucus de son collègue : « Je ne veux pas présumer de rien, mais je pense qu’il agit en homme d’État. »

Les partis d’opposition reprochent à l’UPAC de ne toujours pas avoir indiqué les motifs de l’arrestation de Guy Ouellette. « Je ne sais pas si c’est une arrestation, je ne sais pas si c’est seulement une interrogation, je ne sais pas s’il y a des charges qui vont peser sur lui, souligne Pascal Bérubé, du Parti québécois. [Appréhender] un député de l’Assemblée nationale, c’est extrêmement grave. » Pour le caquiste François Bonnardel, « c’est à l’UPAC de nous informer de ce qu’eux peuvent nous dire ».

Guy Ouellette devient le sixième député indépendant de l’Assemblée nationale. Les ex-libéraux Pierre Paradis et Gerry Sklavounos siègent désormais comme indépendants, tout comme les ex-députés péquistes Gaétan Lelièvre et Martine Ouellet, de même que l’ex-député caquiste Claude Surprenant.



D'autres détails suivront.