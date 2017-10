Le député libéral Guy Ouellette arrêté par l'UPAC

Le député de Chomedey, Guy Ouellette, a été arrêté mercredi par l’Unité permanente anticorruption (UPAC). Il ne fait face à aucune accusation pour l’instant.



L’arrestation de l'ancien policier serait liée aux fuites de documents dans l’enquête Mâchurer, qui vise notamment l’ex-premier ministre Jean Charest et l’ex-argentier libéral Marc Bibeau.



L’UPAC a mené deux perquisitions dans la journée de mercredi dans deux résidences de la banlieue sud de Montréal. Les infractions visées étaient « abus de confiance et entrave à la justice », avait confirmé le corps policier.



Le lien entre ces perquisitions et l’arrestation de Guy Ouellette n’a pas été établi.



« On vient de l’apprendre. On est très surpris », a réagi le député de Portneuf, Michel Matte. Les élus libéraux se réuniront en caucus spécial, en soirée, pour discuter de l’expulsion de leur collègue. « On va avoir une rencontre tout à l’heure pour en parler », a-t-il ajouté.



Par le biais de sa porte-parole, le premier ministre Philippe Couillard, a dit avoir appris la nouvelle par les médias. Il a dans un premier temps choisi de s’abstenir de tout commentaire, a déclaré sa porte-parole, Joçanne Prévost.



Guy Ouellette était présent en Chambre, mercredi, pour la période des questions. Il a ensuite présidé la Commission des institutions jusqu’à 13h. Au retour de la pause, vers 15h, il a été remplacé par le député libéral Richard Merlini.



La nouvelle de son arrestation est tombée quelques heures plus tard.



Les membres du Parti libéral du Québec présents au Parlement mercredi ont pour la plupart refusé de commenter l’arrestation de leur collègue. Ils sont presque tous passé en coup de vent devant les journalistes. « J’apprends ça à l’instant, je n’ai pas de commentaire particulier à faire. On est toujours surpris d’entendre des choses comme celles-là. […] C’est des décisions qui se prennent dans le caucus », a déclaré le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx. « Je n’ai pas parlé à aucun collègue. Je n’ai aucun commentaire à faire », a dit le député Richard Merlini.



Une rencontre avec l’UPAC en 2014



En mai 2014, « dans un souci de transparence », le PLQ avait révélé que Guy Ouellette avait rencontré des enquêteurs de l’UPAC. Il avait alors été convié à une « rencontre d’information », dont la nature n’avait pas été révélée.



Une première rencontre, organisée le 5 juin, avait dû être écourtée en raison d’un conflit d’horaire. Elle avait donc été repoussée au 11 juin. Guy Ouellette était alors le quatrième élu libéral à rencontrer le corps policier.



Fuites médiatiques



L’enquête Mâchurer, dont le lien avec l’arrestation de Guy Ouellette n’a pas été confirmé, a fait l’objet de nombreuses fuites médiatiques au cours de la dernière année. Lors de son passage en commission parlementaire, le 4 mai dernier, le grand patron de l’UPAC, Robert Lafrenière, a été appelé à commenter ce coulage d’information. Il a dit soupçonner le « bandit » à l’origine de la fuite de documents clés de vouloir « déstabiliser » l’enquête, qui vise notamment l’ex-premier ministre Jean Charest et l’ex-argentier du Parti libéral du Québec Marc Bibeau.



En dépit de cet acte « d’une déloyauté totale », l’enquête Mâchurer connaîtra tôt ou tard son dénouement, avait promis M. Lafrenière lors de son passage à l’Assemblée nationale. « En aucun temps la conclusion de cette enquête-là n’a été menacée par [la] fuite » de documents clés incluant les « profils » de M. Charest et de M. Bibeau (adresses actuelles et antérieures, marque, modèle et couleur de leur véhicule respectif, etc.) dans les médias 10 jours plus tôt, avait-il assuré aux élus de la Commission des institutions. « Si la personne qui a fait ça pensait nous déstabiliser, elle ne nous a que distraits. Soyez certains que je vais me rendre au bout de cette enquête-là », a-t-il affirmé d’un ton ferme.



La diffusion des documents sur les plateformes de Québecor média avait jeté la consternation le 25 avril dernier parmi les enquêteurs au dossier Mâchurer. « Les premiers qui étaient fâchés de ça, c’étaient ceux qui étaient directement impliqués dans l’enquête. Ils nous disaient tous “ Passez-moi le polygraphe, passez-moi le polygraphe ! ”» avait-il relaté.



Le président de la Commission des institutions, Guy Ouellette, animait l’échange entre Robert Lafrenière et les élus. C’est cette même commission qui étudie le projet de loi sur l’indépendance du commissaire à la lutte contre la corruption et du Bureau des enquêtes indépendantes.

«Écoeuré» des fuites



Un peu plus tôt, en avril, Guy Ouellette s’était publiquement dit « écoeuré » des fuites médiatiques. « Il y a des choses qui doivent être faites au Québec. Je pense que la situation se dérègle de partout. Je suis écoeuré de toutes ces fuites, je suis écoeuré des conflits d’intérêts », avait dit l’ex-policier à TVA, en faisant valoir que « personne n’est au-dessus des lois ».



À l’antenne du 98,5, il avait aussi dit subir des pressions de la part de la vieille garde de son parti pour partir à la retraite. En signalant son intention de rester au sein du parti, il avait dit être « écœuré de [se] faire traiter de corrompu » et vouloir « faire partie de la solution ».