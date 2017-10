La ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, corrige le tir. La Loi sur la neutralité religieuse de l’État oblige toute personne à montrer son visage lorsqu’elle interagit avec un agent de l’État, a-t-elle précisé mardi.

Dans cet esprit, un usager d’un service de transport public n’a pas à se découvrir le visage lorsqu’il valide son titre de transport sur une borne électronique.

Un chauffeur d’autobus pourra toutefois demander à une personne de se découvrir le visage afin de vérifier la validité de son titre de transport si celui-ci est accompagné d’une photo — comme une carte étudiante.

Cela fait, l’usager pourra de nouveau se masquer le visage. La personne n’aura pas à garder le visage découvert durant toute la durée de la prestation de service, comme elle l’avait mentionné la semaine dernière.

« Cette interaction qui est la vérification de l’identité peut être requise, et évidemment elle va se faire à visage découvert. Toutefois, une fois que l’on a pris place dans l’autobus ou dans le métro, on évolue dans le prolongement de l’espace public. La loi n’entend pas régir le prolongement de l’espace public », a expliqué Mme Vallée lors de la présentation des principes d’application de l’obligation de donner et de recevoir les services publics à visage découvert. Celle-ci fait partie de la Loi sur la neutralité religieuse de l’État, qui a adoptée il y a six jours à l’Assemblée nationale malgré l’opposition du Parti québécois, de la Coalition avenir Québec et de Québec solidaire.

La ministre de la Justice a rappelé que la loi 62 n’est pas assortie de « sanctions », de « pénalités ». Cependant, le gouvernement du Québec pourrait forcer les municipalités à appliquer l’obligation du visage découvert au moyen d’une injonction. « Mais, on n’en est pas là », a-t-elle précisé.

