Forum sur la valorisation de la diversité: l’action après le cafouillage

Ce qui était au départ une Commission sur la discrimination systémique et le racisme est devenu un Forum sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination. Au-delà du changement euphémique de l’appellation, c’est une nouvelle approche que David Heurtel, le pompier dépêché par Philippe Couillard et nouveau ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, est chargé de mettre en oeuvre, une approche axée davantage sur les résultats concrets que sur l’étalage de problèmes déjà bien documentés.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) n’a plus le mandat de tenir cette consultation que la ministre précédente, Kathleen Weil, lui avait confié. Certes, les déboires de la nouvelle présidente de l’organisme, Tamara Thermitus, qui fait l’objet de trois plaintes pour abus d’autorité, mauvaise gestion et manque de respect envers le personnel, y sont pour quelque chose. La CDPDJ et sa présidente ne pouvaient tout simplement plus mener l’exercice avec efficacité et sérénité.

On peut déplorer que l’indépendance de la démarche en prenne pour son rhume. Mais la CDPDJ, un organisme qui, avant tout, traite des plaintes et s’attarde ainsi à ce qui ne fonctionne pas, s’en serait tenue à formuler des recommandations destinées, principalement, au gouvernement. Comme elle l’a fait en 2006 lors de la consultation sur la politique de lutte contre le racisme et la discrimination. Cette politique existe depuis 2008, mais sa mise en oeuvre a manqué de vigueur — c’est le moins qu’on puisse dire : neuf ans plus tard, la discrimination à l’embauche est encore d’actualité. « La clé de voûte de la valorisation de la diversité est l’accès à l’emploi », a d’ailleurs déclaré David Heurtel en annonçant ce nouveau départ. Il va sans dire que, maintenant que le Forum est la chose du gouvernement, il ne doit pas servir à énoncer des recommandations que celui-ci se ferait à lui-même ; il doit conduire à des engagements tangibles.

Le Forum se déroulera pendant une journée en décembre. D’ici là, les 31 organismes à but non lucratif que le gouvernement a associés à la consultation remettront leurs rapports — et leurs doléances — au ministre. Ces rapports seront rendus publics ; c’est la moindre des choses.

Le gouvernement Couillard a déjà une bonne idée de ce qu’il faut faire, à tel point que David Heurtel est prêt à mettre la charrue devant les boeufs. « On va annoncer des moyens concrets au cours des prochaines semaines et prochains mois », a-t-il dit. Cet empressement peut sembler suspect, mais ce qui compte, c’est qu’en matière de discrimination à l’emploi, le gouvernement prenne enfin ses responsabilités.