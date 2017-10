La disposition de dérogation sera-t-elle utilisée?

Le gouvernement québécois a fait adopter le projet de loi 62 prévoyant que les services de l’État sont donnés et reçus à visage découvert. Je suis en accord avec cette règle juridique. Mais je sais aussi que, selon l’état actuel du droit en matière de droits et libertés de la personne, cette règle sera vraisemblablement déclarée inconstitutionnelle parce qu’elle viole la liberté de religion.

La question est alors la suivante et j’ose espérer que le gouvernement y a réfléchi : est-il prêt à utiliser la disposition de dérogation (ou « clause nonobstant ») si les tribunaux, notamment la Cour suprême, déclarent cette loi inconstitutionnelle ? L’usage de cette disposition impliquerait une collision frontale avec le Canada anglais et une certaine opinion internationale. J’approuverais, dans ce cas-ci, que le Québec utilise cette disposition, au nom du vivre en commun et de la sécurité publique. Je pense qu’une majorité de Québécois appuieraient ici le gouvernement du Québec. Mais que ferait ce dernier devant le tollé de critiques provenant du Québec même et en plus et surtout de l’extérieur de celui-ci ? Ce sera alors tout un test pour le gouvernement Couillard.