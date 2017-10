Affaire Mâchurer: la pression monte sur le patron de l’UPAC

Projet de loi 107

Le patron de l’UPAC, Robert Lafrenière, s’est dit déterminé jeudi à remettre un rapport d’enquête « complet, ficelé et total » dans l’affaire Mâchurer, qui vise notamment l’ex-premier ministre Jean Charest, au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).L’Unité permanente anticorruption (UPAC) est soumise à une obligation de résultat, lui ont rappelé les partis d’opposition à moins d’un an des prochaines élections générales.« Qu’est-ce vous avez vraiment besoin pour épingler le suspect numéro un de la Commission Charbonneau, qui est Jean Charest ? » lui a demandé tout de go l’élu solidaire Amir Khadir en commission parlementaire. Selon lui, « rien [ne] bouge » en ce moment à l’UPAC.M. Lafrenière a réitéré sa volonté de demander au DPCP d’« intenter » des poursuites criminelles contre des acteurs clés de l’affaire Mâchurer, mais seulement lorsqu’il aura clos une « enquête complète, ficelée et totale ». « Quand je vais avoir ça, on va déposer », a-t-il déclaré lors de son bref passage à l’Assemblée nationale jeudi.Le policier a rappelé que l’UPAC a procédé à l’arrestation de 179 personnes — dont 77 ont par la suite été condamnées — depuis sa création en 2011.L’ancienne vice-première ministre Nathalie Normandeau, son ex-chef de cabinet Bruno Lortie, ainsi que l’ex-ministre libéral Marc-Yvan Côté, font parti du lot. D’ailleurs, ils seront de retour en cour le 30 octobre prochain.C’est « le menu fretin », a dit M. Khadir, guère impressionné par les coups de filet de l’UPAC. « C’est comme si vous dites : vous avez coupé le malade à 179 endroits, vous avez retiré 77 métastases, mais on a toujours pas la racine du cancer », a-t-il lancé, échevelé, à M. Lafrenière.L’élu péquiste Pascal Bérubé a également manifesté son impatience. « On lui demande des résultats. On n’en a pas. […] Quand ça touche le Parti libéral, la réalité, c’est que ça ne bouge pas », a-t-il affirmé dans le Salon rouge.Le patron de l’UPAC était de passage à l’Assemblée nationale afin de témoigner dans le cadre des consultations sur le projet de loi 107. Celui-ci consiste notamment à détacher l’UPAC de la Sûreté du Québec afin qu’elle forme un corps de police spécialisé dans la lutte contre la corruption.Le Parti québécois est disposé à accroître l’autonomie de l’UPAC, mais seulement si son commissaire est nommé par au moins les deux tiers des élus de l’Assemblée nationale.Le projet de loi 107 prévoit que le gouvernement nomme le commissaire de l’UPAC, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique, parmi les personnes retenues par un comité de sélection. Martin Coiteux y tient. « [Les libéraux] veulent s’assurer de contrôler la police. C’est ça l’enjeu aujourd’hui », a soutenu M. Bérubé. « Une nomination aux deux tiers, ça s’assurerait qu’il y a un consensus sur la nomination et que ça ne soit pas contrôlé uniquement par le parti qui nomme et qui est sous enquête », a-t-il poursuivi.Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, reproche à l’opposition d’être « dogmatique » en insistant sur la désignation du prochain commissaire par le Parlement. Il s’est aussi dit étonné de voir le Parti québécois et Québec solidaire décrier le bilan du commissaire de l’UPAC. « [L’opposition] aimerait le faire sauter si ça ne va pas avec la vitesse que — selon ses propres enjeux politiques — ça devrait aller », a-t-il déploré lors d’une mêlée de presse.« L’intégrité dans les enquêtes policières, l’intégrité dans les institutions de justice, c’est ça qu’on défend jusqu’au bout », a-t-il déclaré tout en haussant le ton.De son côté, Robert Lafrenière a quitté au pas de course l'hôtel du Parlement, refusant de répondre aux questions des journalistes.