Les élus «choqués» et «déçus» par les allégations concernant Éric Salvail et Gilbert Rozon

Consternation et solidarité à l’Assemblée nationale, où des élus ont salué jeudi le courage des personnes qui ont dénoncé les producteurs Gilbert Rozon et Éric Salvail, en plus d’exprimer de l’accablement quant aux allégations de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle rapportées dans les médias.

« Il y a la situation de M. Rozon qui s’ajoute à la situation de M. Salvail, mais aussi à bien d’autres que les gens ont voulu dénoncer. Ces deux personnes-là sont connues […], ce sont des modèles pour la population, et là, les modèles sont un peu déboulonnés », a convenu la ministre responsable de la Condition féminine, Hélène David. « Il se passe quelque chose en ce moment [...] et nous devons saluer ce changement de culture », a-t-elle ajouté.

Québec a d’ailleurs annoncé jeudi l’octroi immédiat d’une subvention d’un million de dollars aux organismes venant en aide aux victimes de violences sexuelles. « Nous prévoyons une hausse » des demandes, a déclaré la ministre Lucie Charlebois.

Elle n’a pas fourni le nombre d’organismes qui pourront toucher de nouveaux montants.

Voyez la réaction de la ministre Hélène David

Imprescriptibilité et cours d’éducation à la sexualité

Les élus sont à la fois « choqués » et « déçus » par M. Rozon, a souligné le député caquiste Simon Jolin-Barrette. « C’est fort important de dénoncer, et la CAQ appuie ces victimes dans leur dénonciation. Je pense que c’est important d’envoyer un message clair aux victimes, celles qui sont sorties, mais également celles qui n’ont pas brisé le silence non plus. Vous savez, la société est là pour vous soutenir », a-t-il déclaré dans un impromptu de presse.

Il est revenu à la charge jeudi matin avec son projet de loi 596. Celui-ci vise à rendre imprescriptibles les recours judiciaires civils pour les victimes d’agression à caractère sexuel. « [Ce faisant], les victimes aujourd’hui vont pouvoir entreprendre des démarches judiciaires contre leurs agresseurs et être indemnisées, a-t-il fait valoir. Parce que, vous savez, lorsqu’on est agressé sexuellement, il y a des conséquences en matière psychologique, en matière physique. Il y a des coûts associés à ça, ça brise des carrières parfois, ça brise des vies également, alors c’est très sérieux. »

La députée solidaire Manon Massé a pour sa part demandé au gouvernement libéral de contraindre les écoles primaires et secondaires à offrir un cours d’éducation sexuelle. « Ça fait près de 15 ans qu’au Québec, nos enfants n’ont aucun cours d’éducation sexuelle ou de saines relations à l’école. Ils apprennent ça où ? Ils apprennent ça sur Internet. Rien pour nous aider à déconstruire ce qui est nécessaire de déconstruire, c’est-à-dire cette culture d’appropriation du corps et de domination de l’esprit des femmes, cette culture d’abus dans les relations qui fait que nos relations sont parfois extrêmement malsaines, qu’elles soient hétérosexuelles, homosexuelles », a-t-elle dit.

Le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, encourage les enseignants à offrir des contenus d’éducation à la sexualité, mais se garde pour le moment de les imposer.

« Examen de conscience »

La vice-présidente de l’Assemblée nationale, Maryse Gaudreault, a dit souhaiter que « tout le monde » fasse un « examen de conscience pour faire en sorte que tous les milieux de travail soient exempts de harcèlement ». « Je pense que tous les éléments sont en place pour qu’une personne qui se croit victime de harcèlement puisse faire un appel, faire des rencontres, et peut-être déposer une plainte. […] Je pense que ce qu’on vit ces jours-ci, ça démontre qu’il a une légitimité à dénoncer, chose qu’il n’y avait pas dans le passé », a-t-elle déclaré à la presse. « Je trouve ça très déplorable que des femmes aient subi ce type de situations », a-t-elle poursuivi.

Voyez la réaction de la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Maryse Gaudreault

D’autres détails suivront.