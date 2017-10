Le projet de loi 62 sur la neutralité de l'État est adopté

Le projet de loi 62 sur la neutralité religieuse de l'État, obligeant notamment les employés d'organismes publics et parapublics à travailler à visage découvert, a été adopté mercredi à l'Assemblée nationale.



Il prévoit entre autres que les services publics soient donnés et reçus à visage découvert.

Les trois partis d’opposition, le Parti québécois, la Coalition avenir Québec et Québec solidaire, ont voté contre, mais la majorité libérale l’a emporté, à 66 contre 51.

Le premier ministre avait promis de régler cet enjeu très tôt dans son mandat, or le gouvernement libéral en est à sa quatrième année.

Plusieurs dispositions, notamment celles sur les accommodements raisonnables, entreront en vigueur graduellement, comme l’a expliqué la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée.



Les municipalités, commissions scolaires et autres sociétés d’État qui seront soumises à la loi québécoise sur la neutralité religieuse devront gérer les demandes d’accommodements pour motifs religieux sans nouvelles balises pour une période qui pourrait durer neuf mois.



Dans l’espoir de fournir des « lignes directrices claires » à ceux qui devront appliquer la nouvelle loi, la ministre de la Justice Stéphanie Vallée a repoussé mardi la date d’application de toutes les dispositions portant sur ces accommodements. Celles-ci entreront en vigueur « d’ici le 1er juillet », bien après la sanction officielle de la loi, explique-t-on à son cabinet.



Mercredi matin, le maire de Montréal Denis Coderre avait exprimé son inconfort par rapport à l'application de ce projet de loi dont la portée a été étendue aux employés des villes, travailleurs, visiteurs et utilisateurs des musées et des transports en commun.



Avec Le Devoir



D'autres détails suivront.