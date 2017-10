Nouveau code de la route cet automne

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Une version améliorée du Code de la sécurité routière (CSR), promise depuis trois ans, sera déposée cet automne. Le nouveau ministre des Transports, André Fortin, compte respecter l’échéancier fixé par son prédécesseur, Laurent Lessard, pour présenter une version remaniée du CSR. Ce code remis au goût du jour est promis depuis 2014 par le gouvernement Couillard. « C’est certain qu’il y a des choses qu’on veut réaliser dans cette réforme du Code de la sécurité routière. Il y a des choses pour améliorer la sécurité des piétons, il y a des choses pour améliorer la sécurité des cyclistes, et également pour améliorer la sécurité des automobilistes », a dit le ministre Fortin, interrogé par Le Devoir en marge des travaux de l’Assemblée nationale. Les Québécois, en tout cas, semblent réclamer un meilleur partage de la route entre les automobilistes et les usagers plus vulnérables — piétons et cyclistes, indique un rapport de la Société de l’assurance automobile du Québec dont Le Devoir a fait état cette semaine.