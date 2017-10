Le fardeau de monsieur Couillard

Ainsi, le remaniement du début de la semaine n’a pas été suffisamment salué dans les médias de façon positive selon le premier ministre ?

Celui-ci croyait-il vraiment que son gouvernement, en trois coups de cuillère à pot, allait faire oublier trois ans de coupes et ne pas voir autre chose dans la manoeuvre que de l’électoralisme ?

Qui plus est, on confirme qu’il n’est pas trop question de réparer les torts que ces coupes souvent aveugles et injustes ont faits (maintenant qu’on a des surplus), mais plutôt de tenter de réduire le fardeau fiscal des contribuables… en plus de leur dire qu’on ne comprend rien à leur ferveur identitaire !

Notez qu’on use du mot « fardeau » — bien sûr (!) — pour parler des taxes et des impôts ; une contribution pourtant essentielle des contribuables pour bien outiller l’État afin que celui-ci assume sa mission non seulement de redistribuer la richesse, mais de nous assurer, sur divers plans, une justice sociale adéquate ; ce que les coupes ont massacré.