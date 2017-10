Statistique Canada masque le déclin du français

Statistique Canada a récemment prétendu que le poids du français comme langue d’usage au Québec serait en légère hausse, étant passé de 87 % en 2011 à 87,1 % en 2016. Or, selon sa méthode habituelle d’analyse, le français n’a jamais frôlé de tels sommets. Il décline d’ailleurs rapidement. De 83,1 % en 2001, son poids est passé à 81,8 % en 2006, à 81,2 % en 2011 et à 80,6 % en 2016. Pour soutenir que le français caracole désormais au-delà de 87 %, il a fallu que Statistique Canada change de méthode de calcul.

Pour bien comprendre, remontons au recensement de 1971. Statistique Canada y pose pour la première fois une question sur la langue parlée le plus souvent à la maison, ou « langue d’usage ». Il introduit en même temps la cueillette des données par autorecensement. Un membre de chaque ménage remplit le questionnaire et le retourne par la poste. Cela soulève un petit problème. Si l’on veut brosser un portrait facilement lisible de la population, en la répartissant en trois composantes distinctes, de langue française, anglaise et autre, que faire des déclarations de deux ou trois langues d’usage à la fois ?

Après quelques années de tâtonnement, la répartition de ces réponses multiples de manière égale entre les langues déclarées finit par faire consensus. En effet, les réponses ainsi pondérées reflètent fidèlement la fréquence d’utilisation des langues telle que déclarée. La même chose vaut grosso modo pour les réponses multiples à la question sur la langue maternelle, qui correspond le plus souvent à la langue d’usage à la maison en bas âge.

De 1981 jusqu’en 2011, Statistique Canada a donc réparti de façon égale les réponses doubles et triples aux questions sur les langues maternelle et d’usage. Cela a permis un suivi équilibré et cohérent de l’importance relative des langues anglaise, française et autres au Québec et au Canada sur trois décennies.

Dans ses calculs pour 2016, Statistique Canada a rompu avec cette façon de faire. Aux déclarations du français comme langue d’usage unique, il a additionné la totalité des réponses multiples comprenant le français. Il a procédé de façon semblable pour la composante de langue d’usage anglaise, ainsi que pour celle de langue d’usage autre. Cependant, les réponses doubles sont alors comptées deux fois, et les triples, trois fois. La somme des trois composantes qui en résultent déborde conséquemment par rapport à la population totale.

Il y a pire encore. À la suite de la question sur la langue d’usage, le recensement pose depuis 2001 une question supplémentaire sur les comportements secondaires au foyer. Formulée de manière assez large et au pluriel, elle encourage les réponses multiples : « Cette personne parle-t-elle régulièrement d’autres langues à la maison ? »

Pour obtenir un Québec à 87 % de langue d’usage française, Statistique Canada a ajouté à l’ensemble des réponses simples ou multiples comprenant le français comme langue d’usage la totalité des réponses simples ou multiples comprenant le français parlé au foyer à titre de langue secondaire. Il a ensuite présenté le tout comme ayant le français comme « langue d’usage ». C’est injustifiable. Ce vocable signifie la langue principale, ou langue parlée le plus souvent à la maison.

En procédant de la sorte, on obtient un Québec à 87 % de langue d’usage française, à 19 % de langue d’usage anglaise et à 15 % de langue d’usage autre. Cela s’additionne à 121 %. Puisque les réponses multiples se multiplient à mesure que progressent la diversité linguistique et le plurilinguisme, tous ces pourcentages peuvent d’ailleurs croître en même temps. On nage en pleine confusion.

Revenons à la raison. Notre graphique compare l’évolution récente des poids du français et de l’anglais comme langues maternelles et d’usage — au sens propre — au Québec, après simplification égale des réponses multiples. À l’évidence, depuis 2001 l’anglais se maintient comme langue maternelle et progresse lentement comme langue d’usage, alors que le français décline rapidement sur les deux plans.

Statistique Canada s’est mis à exalter à chaque nouveau recensement la diversité linguistique croissante des Canadiens. Il détourne ainsi notre attention de l’effacement en cours de la dualité linguistique canadienne. Autrement dit, de l’anglicisation du Canada.

Par son analyse des données de 2016, il veut manifestement nous détourner d’un autre sujet de préoccupation. Soit l’émergence d’une dynamique d’anglicisation du Québec.

Des Idées en revues Chaque mardi, Le Devoir offre un espace aux artisans d’un périodique. Cette semaine, nous vous proposons un texte abrégé paru dans la revue L’aut’journal, septembre 2017, no 362

Des commentaires ou des suggestions pour des Idées en revues ? Écrivez à rdutrisac@ledevoir.com