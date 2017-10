Québec augmentera les salaires des omnipraticiens de 14,7 % d’ici 2023

Québec consent une hausse de salaire de 14,7 % d’ici 2023 à ses médecins omnipraticiens, en plus de leur accorder des sommes non récurrentes totalisant au moins 635 millions de dollars.



Au total, l’entente intervenue le le 25 août entre le Conseil du Trésor et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec contraint le gouvernement a débourser un minimum d'un milliard de dollars.



Québec n’entend cependant pas la rendre publique.



L’accord confirme le rattrapage salarial que les médecins réclamaient, en vertu d’entente que Québec a décidé d’honorer pour « cesser de pelleter en avant », selon le président du Conseil du Trésor, Pierre Moreau.



Selon les chiffres qu’il a avancés, « l’argent neuf » dépensé par Québec est de 63 millions, le reste étant du « rattrapage ». La hausse de 14,7 % d'ici 2023 équivaut à un montant que le Trésor refuse de divulguer. Il atteste néanmoins que les hausses salariales lui coûteront 340 millions par année à partir de 2023.



La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et le gouvernement ont par ailleurs convenu de mandater l’Institut canadien d’information sur la santé afin qu’il calcule l’écart entre les salaires des omnipraticiens du Québec et ceux de l'Ontario.



Les conclusions de l’institut pourront ensuite mener à un nouveau rattrapage salarial.