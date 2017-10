Dans Louis-Hébert, débâcle indépendantiste

Faut bien constater qu’à l’élection complémentaire du 2 octobre, la belle circonscription de Louis-Hébert, dans notre capitale nationale du Québec, a donné 21 % aux deux partis indépendantistes et 79 % aux trois partis fédéralistes. Une victoire éclatante et majoritaire pour la CAQ-Legault, un léger soufflet au PQ-Lisée, qui montre que la tactique de M. Lisée de retarder le prochain référendum n’est pas une bonne idée, même électorale, pendant que le PLQ-Couillard s’écrase et que Québec solidaire colle encore au fond avec le Parti conservateur. Une victoire et quatre dures défaites.