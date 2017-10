La construction de logements sociaux au ralenti

Pour la deuxième année consécutive, il s’est construit 30 % moins de logements sociaux que ce qui était prévu au budget du Québec, soit l’équivalent de 1593 unités de logements en moins.

Le gouvernement avait prévu financer 2500 unités Accès Logis l’an dernier et autant l’année précédente. Or il n’a pu en livrer que 1665 et 1742, ces deux dernières années, selon le rapport annuel de la Société d’Habitation du Québec (SHQ).

Dans ce document, on impute ce retard aux difficultés des organismes à but non lucratif qui pilotent les projets à les livrer à temps. De leur côté, ces organismes, qu’on appelle des groupes de ressources techniques (GRT), ont souvent reproché à la SHQ de leur imposer trop de contraintes ces dernières années.

Le programme Accès Logis est d’ailleurs en pleine révision et le gouvernement a réduit son financement au profit d’un autre programme, le Supplément au loyer, qui, lui aussi vient en aide aux personnes à faible revenu.

D’autres détails suivront.