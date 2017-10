Lisée dénonce la «chasse aux séparatistes» après les propos de Luc Lavoie en ondes

Québec — L’opposition péquiste demande au réseau TVA de sanctionner son analyste politique Luc Lavoie en raison de propos jugés offensants pour les souverainistes tenus mardi dans le cadre de l’émission La Joute.

M. Lavoie a dit en ondes souhaiter faire « la chasse aux séparatistes », avant de se rétracter en soirée, voyant que sa déclaration avait déclenché un tollé sur les réseaux sociaux.

Selon le chef de l’opposition officielle, Jean-François Lisée, TVA n’accepterait jamais qu’un de ses commentateurs politiques affirme en ondes qu’il voudrait partir à la chasse aux Juifs, aux musulmans ou aux Noirs. Le réseau ne devrait donc pas davantage tolérer que de tels propos visent les souverainistes, a-t-il commenté mercredi matin en point de presse.

On pourrait prendre nos ”guns” comme les Américains, pis on tire des écureuils. 1/8… 3/8 En fait, moi, j’aurais aimé pouvoir chasser les séparatistes, mais ça a l’air que c’est pas possible !

Luc Lavoie, analyste politique