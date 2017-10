Couillard prêt à annuler la consultation sur la discrimination systémique et le racisme

Le premier ministre Philippe Couillard est disposé à annuler la consultation sur la discrimination systémique et le racisme.



Il discutera de cette possibilité notamment avec les membres du caucus libéral, a-t-il indiqué moins de 48 heures après la déconfiture du Parti libéral du Québec à l’élection partielle dans la circonscription de Louis-Hébert. « Il n’est pas question de faire le procès de qui que ce soit. Ceci étant dit, on va bien réfléchir ensemble à la façon d’aller aux résultats les plus concrets possible pour les gens qui s’estiment moins bien traités […] dans notre société, encore une fois sans que ce soit une question d’[en faire porter la] culpabilité à qui que ce soit, a-t-il déclaré dans un impromptu de presse mercredi avant-midi. On va réfléchir assez profondément à la façon de ramener ça dans la bonne direction. »



Voyez la déclaration de Philippe Couillard



M. Couillard pourrait revoir les modalités de l’exercice, actuellement piloté par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Il balaie cependant l’idée d’annoncer une série de mesures visant à enrayer la discrimination et le racisme au Québec sans avoir entendu préalablement des victimes. « Il faut laisser les gens s’exprimer aussi. On ne peut pas juste dire : “On va dicter nos solutions” », a-t-il fait valoir.



Le chef du gouvernement a aussi évoqué l’idée de revoir la composition de son équipe ministérielle « éventuellement ». « On a la bonne équipe. On reviendra à ces questions éventuellement. Pour aujourd’hui, on continue dans la même direction, sauf que, pour cette commission, on dit : on va y réfléchir », a-t-il déclaré.



La victoire décisive de la CAQ dans Louis-Hébert a eu l’effet d’une petite bombe dans la région de Québec. « [Pour nous], ce n’est pas juste un résultat insatisfaisant. C’est un mauvais résultat. On a reçu un message très important de la population. Il faut l’écouter. On l’écoute », a soutenu M. Couillard. Il retient notamment dans le score obtenu par la candidate libérale Ihssane El Ghernati (18,7 % des votes) cet appel des « familles de la classe moyenne » de Louis-Hébert : « Montrez-nous davantage que vous vous préoccupez de notre vie quotidienne, que vous voulez simplifier notre vie quotidienne ». « Ça se fait de plusieurs façons. On est déjà en action. On peut faire mieux, et plus », a convenu le chef libéral.



D’autres détails suivront.