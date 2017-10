La CAQ met fin au règne libéral dans Louis-Hébert

La caquiste Geneviève Guilbault a remporté lundi soir l’élection partielle dans la circonscription de Louis-Hébert, mettant un terme au règne libéral de 14 ans dans la circonscription.



Elle succède au député libéral Sam Hamad, qui a annoncé son retrait de la vie politique le 27 avril. À 22 h, la candidate caquiste avait une victoire assurée, accaparant 52,6 % du vote, après dépouillement de 140 bureaux de scrutin sur 152.



Geneviève Guilbault devance ainsi les candidats libéral et péquiste Ihssane El Ghernati et Normand Beauregard. La lutte est toujours très chaude entre ces deux candidats, qui se partagent depuis le début de la soirée environ 17 % des voix.



Le candidat solidaire Guillaume Boivin est installé en quatrième place, avec environ 5 % des voix.



Campagne rocambolesque



La circonscription de l’ouest de l’agglomération de Québec a vécu une campagne électorale rocambolesque. Les candidats libéral et caquiste, Éric Tétrault et Normand Sauvageau, ont tour à tour démissionné, le 6 septembre, en raison d’allégations de harcèlement au travail les ayant rattrapés.



La libérale Ihsanne El Ghernati, 51 ans, et la caquiste Geneviève Guilbault, 34 ans, les ont remplacé au pied levé.



La gagnante, une ex-porte-parole du Bureau du coroner, a fait campagne sur le thème de l’intégrité et du renouveau politique. Geneviève Guilbaut a aussi promis aux familles des baisses d’impôts de 1000 $, en plus de se positionner en faveur de l’ajout de kilomètres autoroutiers pour réduire la congestion. Pendant la course, elle a reproché à ses adversaires d’avoir fait de sa grossesse un enjeu électoral. Geneviève Guilbault a attesté à plusieurs reprises que son conjoint allait se prévaloir du congé parental afin de rester auprès de l’enfant qu’ils attendent en décembre.



Ihssane El Ghernati, qui a été l’attachée politique de Sam Hamad pendant une décennie, a misé sur sa proximité avec les résidants de Louis-Hébert au cours de sa campagne. Ihssane El Ghernati a profité de l’appui du premier ministre, Philippe Couillard, quand elle a annoncé, en toute fin de course, qu’elle mettrait son siège d’élue en jeu afin de trouver « une solution » au problèmes causés par Anacolor. La position sur le port du voile intégral qu’elle avait défendue en 2015 est venue la rattraper sur le terrain. À l’époque, elle avait soutenue la Pakistanaise d’origine Zunera Ishaq, qui demandait de prêter son serment de citoyenneté vêtue de son niqab. Ihssane El Ghernati a maintenu cette prise de position, malgré qu’elle soit en contradiction avec un récent projet de loi libéral sur la neutralité religieuse.



Le candidat du Parti québécois, Normand Beauregard a mis l’accent sur l’environnement et la santé en prenant position contre l’oléoduc Énergie Est et en défendant l’idée d’un boulevard urbain là où d’autres veulent plutôt prolonger l’autoroute 40. Guillaume Boivin, de Québec solidaire, s’est quant à lui engagé à faire cesser les activités d’Anacolor, en plus de suggérer d’ajouter un parcours Métrobus entre Saint-Augustin et Québec.



En remportant Louis-Hébert, la Coalition avenir Québec a mis la main sur une deuxième circonscription sur la Rive-Nord de Québec, où les libéraux détiennent désormais huit des onze circonscriptions.