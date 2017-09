Un courageux son de cloche

À Jacques Létourneau

Peu de voix comme la vôtre se sont élevées pour défendre une attitude ouverte, sympathique et humaniste en ce qui a trait aux immigrants et autres minorités. J’avoue que je n’espérais presque plus que quelqu’un émette publiquement une opinion si bellement exprimée et défendue. René Lévesque en serait tout heureux ! Votre témoignage me rassure quant à l’avenir d’un autre Québec, plus tolérant, mieux informé et moins crispé face aux différences.