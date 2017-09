Ottawa a «abandonné les entreprises culturelles canadiennes» pour le ministre Luc Fortin

Le ministre québécois de la Culture, Luc Fortin, juge inacceptable l’accord que le gouvernement fédéral a conclu avec le géant Netflix.

« Le gouvernement fédéral a abandonné les entreprises culturelles canadiennes », a-t-il dénoncé jeudi, dans un point de presse organisé à l’Assemblée nationale.

Devant les journalistes, il a dit être « plutôt en colère » par rapport à l’entente, car il estime qu’Ottawa « a abdiqué sur la question de la langue » en ne s’assurant pas « qu’il y aura une portion de contenu original francophone ».

« Je suis sans mots », a-t-il lancé.

Auprès d’Ottawa, l’entreprise américaine s’est engagée à créer une compagnie de production au Canada et à investir 500 millions sur cinq ans pour produire des émissions ou séries canadiennes. Le géant de la diffusion en continu doit aussi investir 25 millions pour le développement du marché francophone. « Je ne pense pas que ce soit de la création », a dit le ministre Fortin au sujet de la seconde partie de l’entente. « C’est peut-être davantage de la mise en valeur. Et je comprends que c’est 25 millions sur cinq ans, donc cinq millions par année. Je pense que le contenu francophone québécois mérite beaucoup plus que ça », a-t-il fait valoir.

Selon lui, l’entente rate la cible, car elle ne précise pas « dans quelle proportion il y aura du contenu francophone ».

Luc Fortin a aussi fustigé la décision du gouvernement fédéral de ne pas assujettir Netflix à la TPS. « Si je résume un petit peu l’entente avec Netflix, c’est comme si Netflix allait se verser 500 millions pour produire du contenu et pour lequel il va s’enrichir en le vendant, a-t-il affirmé. Alors, en ce sens là, il y a une très juste iniquité à l’égard des entreprises canadiennes, et je pense que, comme gouvernement, on ne peut pas accepter ça. »

La volonté de Québec, a-t-il rappelé, est de taxer Netflix. « Maintenant, on doit regarder si on peut toujours le faire en vertu de l’entente qui a été signée entre Netflix et le gouvernement fédéral », a déclaré le ministre.