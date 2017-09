CSeries: «la guerre est loin d’être finie», affirme Couillard

Le premier ministre québécois, Philippe Couillard, opte pour la « ligne dure, très dure » afin de forcer Boeing à faire tomber la taxe de 220 % imposée aux appareils de la Série C de Bombardier par les États-Unis.

« C’est le Québec qui a été frappé, au coeur de notre économie, au coeur de notre industrie aéronautique, de notre génie, de notre innovation. Ce sont nos travailleurs, nos ingénieurs, nos techniciens qui ont été frappés et leurs familles. […] Le Québec est attaqué. Le Québec va résister. Le Québec va se rassembler », a déclaré M. Couillard, mercredi avant-midi, après avoir qualifié de « saugrenue » et de « loufoque » la « mesure protectionniste » prise à l’encontre du fleuron québécois Bombardier.

« Boeing a peut-être gagné une bataille, mais croyez-moi, la guerre est loin d’être finie », a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement a accusé Boeing, « un géant créé, nourri […] engraissé […] gavé » par « des décennies de soutien gouvernemental », de chercher à tout prix à « éliminer un concurrent qui fait un meilleur produit que lui ».

Dans un « message aux États-Unis » prononcé en anglais, il a précisé que la Série C soutiendra plus de 22 000 emplois aux États-Unis et y entraînera des retombées de quelque 30 milliards. « Les travailleurs américains vont souffrir. L’économie américaine va souffrir », a-t-il mis en garde.

M. Couillard exhorte son homologue fédéral, Justin Trudeau, de « maintenir » lui aussi « la ligne dure, très dure » face au géant Boeing. « Pas un boulon, pas une pièce, bien sûr pas un avion provenant de Boeing au Canada tant que ce conflit n’est pas réglé de façon juste », a-t-il déclaré, rappelant que la compagnie américaine cherche à vendre à Ottawa des avions de chasse Super Hornet. « S’il y avait une commande d’avions de chasse à Boeing, je serais furieux. Le Québec serait furieux », a averti le chef du gouvernement québécois.

Il a aussi pris soin de signaler aux Canadiens hors Québec — qui ont décrié en grand nombre le prêt de 124 millions octroyé par Ottawa à Bombardier —, que la Série C constitue à l’heure actuelle « le plus important projet d’innovation au Canada ». « Il est temps d’être solidaires d’un océan à l’autre », a-t-il insisté. Dans cet esprit, il appelle les compagnies aériennes canadiennes à « agir pour maintenir la concurrence parmi leurs fournisseurs ».

Revoyez l’intégrale du point de presse de Philippe Couillard.

M. Couillard s’est par ailleurs réjoui de voir la Grande-Bretagne évoquer des représailles à l’égard de Boeing. « Je me demande si Boeing n’a pas créé quelque chose qui va échapper à son contrôle », a-t-il lancé.

Les partis d’opposition ont reproché au gouvernement libéral d’avoir commis une imprudence en investissant 1,3 milliard dans le programme de la Série C. « On a été excessivement attentif à l’architecture de cette transaction-là afin de respecter les principes de l’OMC, s’est défendu M. Couillard. On n’aide pas Bombardier. On n’investit pas dans Bombardier. On investit dans la Série C ! [Il n’y a] aucune base à la plainte de Boeing. »

Enfin, le premier ministre a invité les chefs des partis d’opposition, Jean-François Lisée et François Legault, à répliquer à l’attaque « injuste » et « arrogante » perpétrée par le gouvernement américain à l’encontre de Bombardier lors d’une visite prochaine à Washington. « Nous avons des alliés à trouver et à mobiliser aux États-Unis », a soutenu M. Legault en Chambre.

À Ottawa, le premier ministre fédéral, Justin Trudeau, a assuré à la presse qu’il « va toujours se battre pour les emplois canadiens ».

D’autres détails suivront.