Affaire Lone Pine: Nathalie Normandeau témoignera au procès

L’ex-ministre des Ressources naturelles du Québec, Nathalie Normandeau, a confirmé lundi qu’elle ira témoigner, du 4 au 6 octobre, dans le procès qui oppose la pétrolière américaine Lone Pine au gouvernement du Canada. « [C’est] pour défendre le Québec et le gouvernement fédéral. Il semble que ma présence est essentielle », a-t-elle déclaré lors de son passage au palais de justice de Québec, où elle doit subir un procès pour complot, fraude, abus de confiance et corruption. Lone Pine poursuit le gouvernement du Canada pour des dommages de 120 millions, en raison de la révocation des permis d’exploration et d’exploitation gazière et pétrolière dans le Saint-Laurent, dont elle estime faire les frais. Nathalie Normandeau était ministre des Ressources naturelles quand ces permis ont été annulés, en juin 2011.