Gaétan Barrette: le CHSLD à Wendake avant l’ambulance à Manawan

Le « vrai dossier », qui est « prioritaire » pour le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, est celui d’un Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à Wendake, et non pas celui visant à permettre à la communauté attikamek de Manawan d’avoir accès à une ambulance.

Devant les médias vendredi matin, le ministre s’est désolé de voir la lente progression de la deuxième phase du projet Tortue de la communauté huronne-wendate de Wendake, qui souhaite construire un CHSLD pour ses aînés.

« Je suis surpris que ce dossier-là soit sur la table depuis sept ans et n’avance pas », a-t-il dit au sujet du projet. « Je fais un appel à Ottawa pour qu’on avance dans ce dossier. »

Au-delà « des mots », comme ceux que le premier ministre Justin Trudeau a prononcés jeudi devant l’assemblée générale de l’ONU, il faut qu’Ottawa pose « un geste réel, concret, qui donne des effets maintenant », a fait valoir Gaétan Barrette.

Manawan attend depuis 20 ans

Or à Manawan, « ce geste concret » se fait attendre. La communauté attikamek de Lanaudière réclame des services ambulanciers sur son territoire depuis 20 ans.

Depuis la noyade d’une fillette de huit ans en septembre, le chef Jean-Roch Ottawa et les maires des municipalités avoisinantes ont multiplié les sorties médiatiques et les appels aux élus afin qu’une ambulance desserve la communauté de 2000 personnes.

Mais il n’y a pas de quoi presser le ministre Barrette. « Ça, c’est un dossier qui est en discussion actuellement. Ça ne fait pas sept ans que moi j’en parle et on conclura éventuellement [une entente] », a déclaré le ministre. « Il y a un vrai dossier qui pour moi est un dossier prioritaire, qui pour moi est le CHSLD », a-t-il aussi dit plus tard. Il s'est finalement défendu de prioriser un dossier au détriment de l'autre.

Chicane Québec-Ottawa

Au sujet de l’ambulance, il a ensuite lancé une question. « Qui a la responsabilité à Manawan ? », a-t-il demandé. La réponse se trouve sur le site de son ministère, et plus particulièrement dans la Politique de déplacement des usagers. Selon celle-ci, « Santé Canada ne rembourse le transport ambulancier qu’à titre de dernier agent payeur ».

Selon le cadre de référence du ministère de la Santé, les factures remises à Ottawa « ne correspondent qu’à environ 10 % du coût réel du service de transport ambulancier ». Le reste est « payé par le Québec par l’entremise des ententes de services avec les transporteurs ambulanciers ».

« Oui [la responsabilité relève de Québec] », a admis le ministre Barrette. « Mais vous pourriez poser la question quand même : quelle est la contribution qu’Ottawa pourrait avoir là-dedans ? », a-t-il ajouté.

Le premier ministre, Philippe Couillard, estime aussi que Manawan est victime d’une chicane entre Québec et Ottawa. « Quand on s’enfarge — pardonnez-moi le québécisme — dans ces questions de juridictions, on n’arrive pas à faire des projets », avait-il déploré en juin. « Il se défile quand il dit ça », avait alors répliqué le chef de Manawan, Jean-Roch Ottawa. « C’est une porte de sortie extrêmement facile. La communauté de Manawan est dans la province de Québec ; on est qui par rapport au reste de la population ? », avait-il demandé.