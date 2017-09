L’aile jeunesse de la CAQ veut revoir le modèle familial québécois

La «Relève caquiste» avance l’idée de «bonifier l’aide financière de l’un des deux parents d’un enfant de moins de six ans qui choisit de rester à la maison».

La politique familiale du Québec, au coeur du « modèle québécois », se retrouve dans la mire de l’aile jeunesse de la Coalition avenir Québec.

La « Relève caquiste » avance l’idée de « bonifier l’aide financière de l’un des deux parents d’un enfant de moins de six ans qui choisit de rester à la maison ».

Le président de la « Relève », Samuel Lemire, soumettra cette proposition en ce sens aux quelque 200 participants du « congrès de la relève » de la Coalition avenir Québec, ce week-end à Granby.

« Cette proposition-là reflète une valeur, qui est pour nous fondamentale en politique ; la liberté de choix. […] Ce n’est pas à l’État de tout gérer et de déterminer certains choix de vie », plaide-t-il dans un entretien avec Le Devoir. « Ce sont les familles qui sont les meilleures pour décider ce qui est bon pour leurs enfants et le rythme de vie qu’elles veulent avoir. »

Photo: CAQ

À ses yeux, il n’appartient pas à l’État d’« imposer un certain modèle », y compris celui des centres de la petite enfance (CPE). « On n’a rien contre le modèle des centres de la petite enfance. C’est un modèle qui est intéressant. Néanmoins, ce n’est pas un modèle qui convient à toutes les familles. Ce n’est pas nécessairement toutes les familles qui rêvent que leur enfant ait une place dans un CPE », poursuit l’étudiant à l’École du Barreau.

M. Lemire se désole de voir des parents issus de la classe moyenne inscrire leur enfant dans un CPE ou une garderie subventionnée « pour des raisons financières ». « Il faut quand même être lucides et se dire qu’il y a plusieurs familles dans lesquelles un parent décide de rester à la maison actuellement. […] Il faut avoir de la flexibilité », dit-il.

Les parents qui souhaitent mettre en veilleuse leurs activités professionnelles et demeurer auprès de leur enfant en bas âge à la maison pourraient le faire grâce à un « soutien financier » de la part de l’État québécois, soutient la Relève de la CAQ. « On est conscient que ce n’est pas gratuit et que ce n’est pas nécessairement quelque chose qui serait facile à faire », fait remarquer M. Lemire.

Voter à 16 ans, fumer du « pot » à 21 ans

L’association régionale de la Mauricie proposera ce week-end aux jeunes militants de la CAQ d’abaisser l’âge légal pour voter aux élections québécoises à 16 ans. Chose certaine, elle bénéficiera de l’appui de M. Lemire. « La majorité des jeunes sont très autonomes une fois qu’ils sont rendus à 16 ans. C’est possible de conduire à 16 ans. C’est possible de payer des impôts à 16 ans. C’est possible d’adhérer à un parti politique à 16 ans », rappelle-t-il. Le président sortant de la Relève a rédigé une lettre ouverte sur le sujet.

Les participants au congrès de Granby seront appelés ce week-end à débattre de l’âge légal du vote, mais pas sur celui de la consommation de marijuana.

Le caucus de la CAQ a tranché la question avant que les jeunes militants n’aient adopté une position officielle. M. Lemire souscrit à « 100 % » à la ligne dure adoptée par François Legault en prévision de la légalisation du cannabis, prévue le 1er juillet 2018. Il est « 100 % à l’aise » avec l’idée de fixer l’âge minimal de la consommation de « pot » récréatif à 21 ans, et ce, comme le recommande la communauté scientifique. « Il fallait tracer la ligne quelque part. Il y aura toujours quelques personnes qui pourront critiquer cela », convient-il après avoir cherché à dissiper l’impression que les jeunes font bloc derrière la légalisation de la marijuana pour tous les adultes.

Le congrès du week-end permettra de prendre le pouls des militants caquistes, avant et après les échanges qu’ils auront avec Marc Boris St-Maurice. Le fondateur du Bloc Pot et du Parti marijuana participera à une discussion animée par le député de Borduas, Simon Jolin-Barrette.

« L’unanimité en politique, c’est toujours difficile à obtenir », signale M. Lemire.