Couillard propose à la Catalogne de «partager» l'«expérience» du Québec

Le premier ministre québécois, Philippe Couillard, offre à la Catalogne, de lui « partager » l’« expérience » du Québec, qui a su « concilier un sentiment national fort et l’appartenance à un plus grand ensemble ».



« Bien sûr, toute comparaison est risquée, mais il s’agit ici de quoi ? Il s’agit de concilier un sentiment national fort et l’appartenance à un plus grand ensemble qui accepte et comprend l’expression de ce sentiment. Nous avons acquis au Québec l’expérience de cette conciliation délicate. Nous offrons à la Catalogne et à l’Espagne toute notre amitié et, si jugé utile, de partager avec elle cette expérience », a-t-il déclaré lors de la période des questions à l’Assemblée nationale jeudi.



Alors que la répression s’abat sur la Catalogne, M. Couillard souhaite voir Madrid et Barcelone « repren[dre] le dialogue politique et démocratique », qui est, selon lui, la « seule manière de résoudre les tensions » dans la péninsule Ibérique.



« Nous sommes plus que préoccupés […] par les incidents teintés de violence [et] les arrestations d’élus municipaux. Il n’y a personne qui banalise la situation », a-t-il dit en chambre, après que les partis politiques d’opposition l’eurent pressé de dénoncer fermement un déni de démocratie de la part de l’Espagne.



Le chef du gouvernement est toutefois resté muet sur la confiscation de bulletins de vote et la fermeture de sites Web par Madrid, qui rendent incertaine la tenue du référendum sur l’indépendance de la Catalogne, considéré comme illégal par la justice espagnole, le 1er octobre prochain. « Je crois qu’on doit tous s’entendre sur le fait que l’Espagne est un pays démocratique », a-t-il insisté. « Il ne nous appartient pas, bien sûr, de nous ingérer dans les débats politiques qui ont cours en Espagne. »



Le chef de l’opposition officielle, Jean-François Lisée, s’est dit désolé de voir M. Couillard s’en tenir à exprimer sa préoccupation. « Peut-il demander à l’Espagne de respecter le droit des Catalans de tenir une consultation ? » a-t-il lancé.

Autodétermination des peuples autochtones



Philippe Couillard a appelé le chef péquiste à défendre avec prudence le droit à l’autodétermination des peuples, en vertu duquel les Premières Nations pourraient, selon lui, revendiquer la souveraineté sur « au moins la moitié » d’un Québec indépendant. « La seule façon de garantir l’intégrité territoriale du Québec, c’est l’appartenance à la fédération canadienne », a-t-il déclaré, laissant M. Lisée abasourdi.



« Que se produirait-il donc, étant donné qu’on a une relation de nation à nation avec les Premières Nations, dans le cadre de la séparation du Québec de la fédération canadienne, si l’ensemble des Premières Nations, au moins la moitié du Québec, décidait d’exercer leur autodétermination et ne pas suivre le Québec séparé ? Quelle serait la position du Parti québécois ? » a demandé M. Couillard dans le Salon bleu.

En reniant « la position traditionnelle de son propre parti sur l’intégrité territoriale du Québec dans le cas de l’indépendance », le premier ministre « s’enfonce », selon M. Lisée.

D'autres détails suivront.