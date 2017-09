Couillard rassuré par la SQ au sujet de Fournier

Le premier ministre, Philippe Couillard, a confirmé mardi matin que la Sûreté du Québec (SQ) a maintenu l’habilitation sécuritaire de son ministre Jean-Marc Fournier. Il s’agit là, selon lui, d’une preuve que les allégations du chef syndical Yves Francoeur au sujet de son leader parlementaire ne sont pas avérées.

« Quand on dit que l’habilitation de sécurité ne change pas, c’est ce que ça veut dire », a dit le premier ministre, quand on lui a demandé si le maintien de l’habilitation sécuritaire de Jean-Marc Fournier équivalait à dire que rien, dans les allégations d’Yves Francoeur, n’est véridique.

« J’ai énormément confiance en M. Fournier, particulièrement son expérience, mais également son jugement politique », a aussi dit le chef libéral.

« Les conclusions sont […] qu’il n’y a rien sur moi », a aussi déclaré Jean-Marc Fournier. « Normalement, les habilitations, c’est justement pour s’assurer que les personnes qui sont là n’ont pas de problématiques et donc j’en conclus que je n’ai pas de problématique. »

L'habilitation sécuritaire est une recherche qui porte notamment sur les antécédents judiciaires d'une personne, explique la SQ. Le service de police la transmet aux élus, « mais ne prend pas de décision » à leur sujet, précise la porte-parole Mélanie Dumaresq.

Si un élu est ciblé par une enquête, le bureau du premier ministre est avisé «tant que cela ne nuit pas à l'enquête», ajoute-t-elle.

Encore là, la décision de garder un élu en poste ou non revient à leurs équipes, et non pas aux policiers.

Le 26 avril, Yves Francoeur a déclaré que des procureurs ont été incapables de porter des accusations de fraude et de trafic d’influence contre deux « élus libéraux », qui auraient fait l’objet d’une enquête pour avoir accepté de procéder à des « modifications législatives en échange de contributions » de promoteurs immobiliers liés à la mafia italienne et au Parti libéral du Québec (PLQ). Selon la déclaration qu’Yves Francoeur a remise à la SQ le 15 mai, ces « élus » seraient l’ex-ministre libéral des Finances Raymond Bachand et le leader parlementaire du gouvernement, Jean-Marc Fournier. Selon ce qu’avancent MM. Fournier et Bachand, ce serait plutôt l’ex-ministre Claude Béchard qui aurait participé à l’activité de financement à laquelle Yves Francoeur faisait référence.