Le leader parlementaire du gouvernement, Jean-Marc Fournier, s’est défendu lundi matin d’avoir été impliqué dans des tractations illégales avec un promoteur immobilier, tel que l’avance le président de la Fraternité des policiers, Yves Francoeur.

« Les allégations de M. Francoeur sont fausses et sans fondement. Je n’ai jamais été approché pour une intervention en échange de financement politique et je ne suis jamais intervenu en échange de financement politique », a insisté l’élu libéral.

Le 26 avril dernier, Yves Francœur a déclaré que des procureurs ont été incapables de porter des accusations de fraude et de trafic d’influence contre deux « élus libéraux », qui auraient fait l'objet d'une enquête pour avoir accepté de procéder à des « modifications législatives en retour de contributions [de promoteurs immobiliers liés à la mafia italienne] au [Parti libéral du Québec] ».

Ces « élus » seraient en fait l’ex-ministre des Finances Raymond Bachand et le leader parlementaire du gouvernement, Jean-Marc Fournier, selon la déclaration qu’Yves Francœur a remise à la Sûreté du Québec (SQ) le 15 mai. « Aussitôt que les enquêteurs s’approchent d’un élu provincial, l’enquête leur est retirée par les boss qui les envoie [sic] enquêter sur autre chose », aurait notamment écrit le chef syndical dans la déclaration sous serment, dont TVA Nouvelles a pris connaissance.

Yves Francœur a de nouveau confirmé, lundi, qu’il avait consigné ses allégations par écrit. « J’ai remis une déclaration privée à la SQ, qui aurait dû le demeurer. Je ne commenterai pas publiquement », a-t-il dit au Devoir. Il y a deux semaines, il s’est inquiété de n’avoir eu aucune nouvelle de la SQ depuis la remise de cette déclaration.

Les oppositions réagissent

De retour à Québec pour la rentrée parlementaire, prévue mardi, les élus du Parti québécois et de Québec solidaire ont respectivement réclamé la suspension et la démission de Jean-Marc Fournier. « On sait avec certitude que le DPCP [Directeur des poursuites criminelles et pénales] enquête depuis avril dernier sur des allégations qui impliquent M. Fournier. Pourquoi est-ce que le premier ministre ne le suspend pas pour le temps de l’enquête ? », a demandé le chef péquiste, Jean-François Lisée. « Je ne vois pas pourquoi il ferait des déclarations fausses sous serment », a-t-il ajouté. Il s’est aussi inquiété de la longueur de l’enquête, en faisant allusion à une présumée « immunité libérale ». « Ça fait longtemps que je demande à M. Couillard, s’il veut vraiment tourner la page sur les années Charest, de mettre à la porte M. Fournier », a aussi réagi le député solidaire Amir Khadir. Il a dit n’avoir « aucune raison » de douter de la crédibilité d’Yves Francœur. La Coalition avenir Québec n’a pas souhaité réagir dans l’immédiat.

Les deux élus ont été plus modérés au sujet de Raymond Bachand, actuellement négociateur en chef du Québec pour l’Accord de libre-échange nord-américain. « Ce n’est pas un élu de l’Assemblée nationale », a souligné Jean-François Lisée. « C’est M. Fournier qui est en position de prendre des décisions pour le gouvernement. M. Bachand, il fait une fonction, on le jugera quand on aura des informations », a dit Amir Khadir. Raymond Bachand a affirmé qu’il n’avait rien à se reprocher. « Je n’ai eu aucune rencontre avec Jean-Marc Fournier et [le promoteur] ou un de ses représentants. Mes directeurs de bureau de cabinet le confirment », a-t-il déclaré à TVA Nouvelles.